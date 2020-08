Hannover

Ein unbekannter Mann hat am Montag gegen 11 Uhr einen Geldboten in Hannover-Mitte überfallen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich an der Breiten Straße im Wendehammer ereignet hat. Dort befindet sich das SB-Kassencenter der Sparkasse am Aegidientorplatz, wo Geld eingezahlt und abgehoben werden kann.

Opfer muss per Rettungswagen ins Krankenhaus

Nach derzeitigem Erkenntnisstand des Zentralen Kriminaldienstes stand der 36-jährige Geldbote an der Beifahrertür seines VW-Transporters, als er von hinten angegriffen und niedergeschlagen wurde. Der Täter entriss ihm dann die Behältnisse mit dem Geld und schlug den Geldboten erneut. Mit der Beute flüchtete er dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte Geldbote wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde vom Zeugen auf etwa 25 Jahre geschätzt, er soll eine schlanke Statur „mit westeuropäischem Aussehen“ haben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Pullover mit aufgesetzter Kapuze sowie mit einem dunklen Mund-Nasen-Schutz aus Stoff bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die etwas zum Tatgeschehen oder zum Täter sagen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

