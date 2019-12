Betrug mit Pakten: Lieferung an nicht existierende Bewohner

Hannover

Betrug mit Paketen: Ein Unbekannter hat in bisher fünf bekannten Fällen Waren bestellt und versucht, die Pakete bei Anwohnern in Hannover abzuholen. Das Ganze geschah am vergangenen Donnerstag und Freitag an der Straße Lister Kirchweg im Stadtteil List.

Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser hatten die Polizei verständigt, weil an den beiden Tagen mehrere verdächtige Warensendungen von Bekleidungsunternehmen an den Anschriften eingegangen sind.

So waren Sendungen an die Nachnamen Gimenez und Jovac adressiert – weshalb einige der Mieter die Annahme ablehnten, da diese Personen nicht Bewohner des Hauses sind.

Allerdings wurden auch zwei Pakte angenommen. Kurz darauf klingelte ein Unbekannter bei den Hausbewohnern, die die Pakete angenommen hatten und gab sich als der vermeintliche Empfänger aus und holte die Sendungen ab.

Da es sich vermutlich um einen Betrüger handelt und eine Beschreibung des Abholers vorliegt, bittet die Polizei um Mithilfe. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, zirka 30 Jahre alt und kräftig. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans, hat schwarze Haare und einen Vollbart, spricht Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ost unter 05 11 / 1 09 27 17.

Die Polizei rät angesichts des aktuellen Falles:

Achten Sie auf Auffälligkeiten insbesondere an Hausbriefkästen (zusätzlich angebrachte Briefkästen, häufig wechselnde oder zusätzliche Namen usw.).

Nehmen Sie nur Pakete für Personen an, die Sie kennen. Wenn Sie ein Paket für einen Fremden entgegengenommen haben und eine unbekannte Person klingelt bei Ihnen, um es abzuholen, dann:

Lassen Sie sich den Ausweis zeigen und notieren Sie sich die Daten.

Merken und notieren Sie sich auch das Aussehen des Abholers (Alter, Größe, Bekleidung, auffällige Merkmale) sowie Datum und Uhrzeit der Abholung.

Behalten Sie die Abholbenachrichtigung des eigentlichen Empfängers ein, um nachweisen zu können, dass Sie das Paket weitergegeben haben.

Sollten Sie einen Betrugsverdacht haben, verweigern Sie gegebenenfalls die Herausgabe und wenden Sie sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

