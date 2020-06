Hannover

Im Fall der am frühen Samstag in einer Wohnung in der hannoverschen Südstadt mit schwersten Brandverletzungen gefundenen 57-jährigen Frau ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft wegen versuchtem Totschlag.

Der Zustand der Frau sei „weiter lebensbedrohlich“, erklärt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, „wir drücken ihr die Daumen, dass sie überleben wird und uns dann auch sagen kann, was passiert ist“. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mieter (64) der Wohnung, „dass er die Frau mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angesteckt hat“. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, äußert sich laut Klinge aber nicht, „was es uns sehr schwer macht“.

Aktuell stünden kriminaltechnische Untersuchungen im Fokus, dann werde man auch das soziale Umfeld von Beschuldigtem und dem Opfer erkunden. „Das wird alles noch etwas dauern. Von daher sind das alles auch nur vorläufige Bewertungen.“

Von Ralph Hübner