16-Jähriger in Falle gelockt und ausgeraubt

Am Sonntag ist in Vahrenwald ein 16-Jähriger von anderen Jugendlichen in eine Falle gelockt und anschließend ausgeraubt worden. Die mit einer Machete und einem Messer bewaffneten Täter erbeuteten von ihm ein Handy. Zwei Tatverdächtige konnten laut Polizei bereits ermittelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verabredete sich der 16-Jährige gegen 16 Uhr an der Büttnerstraße mit einem Mädchen, das er zuvor in einem Chat kennengelernt hatte. Dieses lockte ihn in der Folge in eine nahe gelegene Garage. Dort warteten bereits die beiden Tatverdächtigen sowie drei weitere Personen auf ihn.

Mit gezücktem Messer und einer Machete forderten sie nach Angaben des Jugendlichen die Herausgabe seines Handys. Dann schlugen die Angreifer den 16-Jährigen, verletzten ihn leicht, anschließend flüchteten sie. Der Ausgeraubte verließ ebenfalls den Tatort und stieg in die Stadtbahn. An der Haltestelle Vahrenwalder Platz rief er mit dem Handy eines Passanten die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

In der Vernehmung konnte der 16-Jährige zwei der sechs Tatverdächtigen namentlich benennen. Die Polizei ermittelt gegen die beiden 15- und 16-Jährigen nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung.

Das Mädchen, das den 16-Jährigen in die Garage lockte, soll mutmaßlich Marie heißen, 170 cm groß und dick sein. Bei der Tat trug sie ein rotes T-Shirt, eine schwarze Strickjacke sowie eine blaue Jeans. Zudem hat sie schwarzes Haar und ein Lippenpiercing.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover-Ost unter 0511 / 1 09 27 17 zu melden.

