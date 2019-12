Polizei fasst Kioskräuber – und muss sie wieder laufen lassen

Hannover

Ermittlungserfolg von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei: Die Ermittler haben die mutmaßlichen Täter ermittelt, die am Freitagabend, 13. Dezember, einen Kiosk an der im Barsinghausener Ortsteil Kirchdorf überfallen haben.

„Intensive Ermittlungen“ hatte die Polizei laut Mitteilung auf die Spur der beiden 18-Jährigen Verdächtigen gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurden beim Amtsgericht Hannover Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der beiden Heranwachsenden erwirkt. An den Anschriften in Barsinghausen und Springe fanden die Beamten am Montag vor Heiligabend einen Teil der Beute sowie eine bei dem Raub verwendete Waffe.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die beiden jungen Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

