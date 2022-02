Hannover

Die Fernsehbilder lassen ihn sprachlos zurück. Ivan Nagaev kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Der Weltklasse-Wasserballer von Meister Waspo 98 ist in größter Sorge. Der Krieg in der Ukraine betrifft auch ihn direkt, dort leben seine Eltern und sein Bruder. Ihre Namen möchte er lieber nicht nennen. „Die Situation ist sehr, sehr schlimm“, sagt der 26-Jährige, der in Hannover noch auf seine Einbürgerung wartet. Er hofft, seine Eltern und den jüngeren Bruder schnell aus der Krisenregion zu bekommen, am besten nach Deutschland.

„Wasserball ist jetzt völlig unwichtig. Wir tun alles, um Ivan aus diesem Albtraum zu helfen, und wenn wir die zwei an der ukrainischen Grenze abholen müssen“, betont Waspo-Präsident Bernd Seidensticker.

„Um Leben und Tod“

Mit seiner Frau Anna und seinen drei jungen Töchtern lebt Nagaev seit mittlerweile drei Jahren in Linden. Anfangs war er noch skeptisch nach dem Wechsel von seinem früheren Verein in Moskau, besonders in sportlicher Hinsicht. Aber dort war ein heimischer Mäzen gestorben, die Mannschaft von Spitzenklub Dynamo zerfiel. So kam der meist strahlende Nagaev zu Waspo, wurde auf Anhieb deutscher Meister, warf entscheidende Tore. Diese Unbeschwertheit ist aus dem Leben des Familienvaters gewichen, Angst und Sorge überwiegen. Er versucht, ständig Kontakt zu seinen Eltern aufzunehmen. Die Leitungen sind gestört. „Seit dem Beginn der Krise ist Ivan betrübt, das merkt man natürlich, die Belastung muss enorm sein“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Ivan Nagaev im Wasser: Die Unbeschwertheit ist verschwunden. Quelle: Deepbluemedia.eu

Große Prüfung steht bevor

Die Ergebnisse des Einbürgerungstest sind inzwischen da, der hervorragend Deutsch sprechende Nagaev hat alle Prüfungen bestanden. Den deutschen Pass dürfte er in den nächsten Wochen bekommen. Hier in Deutschland, fernab von Krieg und Zukunftssorgen, will er sein Leben bestreiten.

Die größte Prüfung liegt jedoch noch vor Ivan Nagaev: seine Eltern irgendwie aus der Ukraine zu bekommen. „Ich hoffe nur, dieser Krieg ist schnell vorbei. Wir brauchen Frieden, niemand soll sterben. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Basketballerin mit Sorge um Freunde

Basketballerin Aliaksandra Tarasava Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Auch Aliaksandra Tarasava ist in großer Sorge. Die Kapitänin von Basketball-Bundesligist TK Hannover ist Weißrussin, sie hat einige Freunde in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Russen, Ukrainer, Belarussen – wir sind doch immer wie Brüder und Schwestern gewesen, waren uns stets so nah.“ Tarasavas Eltern leben in Russland, auch um sie bangt die belarussische Nationalspielerin.

„Viele Menschen aus Belarus leben in der Ukraine und umgekehrt. Russen leben in der Ukraine. Ich kann es nicht verstehen, sie greifen ihre eigenen Leute an“, sagt die 33-Jährige erschüttert. An Sport und an Basketball kann sie momentan nicht denken. „Es ist ein Schock. Wir haben ja gewusst, was vor sich geht. Aber dass es nun tatsächlich passiert, ist ein Alptraum. Es ist ein entsetzlicher Tag. Alle haben jetzt Angst, ich natürlich auch“, sagt Tarasava.

Boxer blicken bange in die Ukraine

BSK-Boxer Alex und Viktor Denisov Quelle: Stefan Dinse

Bei den Verwandten und Freunden von Viktor und Alex Denisov aus Seelze in der ukrainischen Region Donezk ist es offenbar noch ruhig. Die boxenden Brüder des BSK Hannover-Seelze sind vor dreieinhalb Jahren aus Charkow eingewandert und inzwischen Deutsche. Sie halten telefonischen Kontakt zu ihren Freunden. Alex Denisov sagt: „Das ist uns alles unbegreiflich. Wir hoffen nur, dass es nicht noch schlimmer wird.“

Von Stefan Dinse