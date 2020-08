Hannover

Der hannoversche Tourismusdienstleister Etravelworld hat von einem Gericht bestätigt bekommen, dass ihm der Kreuzfahrtanbieter Transocean Kreuzfahrten (TO) rund eine Million Euro schuldet. Dazu kommen noch Zinsen und Gerichtskosten, unterm Strich rund 1,4 Millionen Euro. Das Problem: TO zieht laut dem Etravelworld-Geschäftsführer Norbert Stoeck „alle Register, um nicht zahlen zu müssen“ – und gefährde damit 45 Jobs in Hannover. Involviert sind auch die TO-Muttergesellschaft Premicon AG (sammelte Kapital für Schiffsfinanzierungsfonds ein) und – so sieht man es bei Etravelworld – die niedersächsische Landesbank NordLB (finanzierte Schiffsprojekte, geriet deswegen auch in Schieflage).

Das Dilemma: Laut Stoeck stellte die TO „quasi mit Vertragsschluss“ ihren operativen Betrieb in Bremen ein – die Bezahlung sei von Beginn an schleppend gewesen, bald schon seien mehr als eine halbe Million Euro an Forderungen aufgelaufen gewesen. Von Hannover aus habe man sogar Vorfinanzierungen geleistet, damit der Schiffsbetrieb aufrechterhalten bleibe. Dann habe die Premicon Ende 2013 die Markenrechte ihrer Tochter TO an die britische Cruise & Maritime Voyages (CMV) verkauft – und die im Insolvenzverfahren steckende TO stellte die Zahlungen an die Etravelworld (respektive deren damalige Mehrheitsbeteiligung Aovo Touristik AG) ein. Transocean und Premicon boten Fluss- und Hochseekreuzfahrten an, zur eigenen Flotte zählte auch die „MS Astor“.

Tricksereien

Fünfeinhalb Jahre später, im November 2019, urteilte das Landgericht München: Die Etravelworld GmbH, die für Aovo den TO-Auftrag besorgt hatte, hat grundsätzlich Anspruch auf Bezahlung. TO setzte auf Fristverlängerung, ging in Berufung – und dann hatte die Firma plötzlich keinen Geschäftsführer mehr. Ein Vorstand der Premicon berief sich laut Stoeck selbst im März als TO-Geschäftsführer ab. Seither ruhen die in München und inzwischen auch in Hannover laufenden Verfahren wegen „Prozessunfähigkeit“ der TO GmbH & Co. KG. Nun wurde per gerichtlichem „Pfändungs- und Überweisungsbeschluss“ das Geld eingefordert – vergeblich: Plötzlich ist der Firmensitz verlegt, der Beschluss muss wohl neu erwirkt werden.

Hoffnung Patronat

Laut dem Aovo-Aufsichtsratschef und Etravelworld-Geschäftsführer Stoeck setzt man nun auf eine „Patronatserklärung“, die Premicon bezüglich ihrer Tochtergesellschaft TO den Hannoveranern gegeben hatte. Nach der wird Premicon für die TO- Verpflichtungen aufkommen, sollte die Tochter nicht in der Lage dazu sein.

Etravelworld-Geschäftsführer Norbert Stoeck Quelle: privat

Eigentlich sollte die Bezahlung für die Premicon ausweislich ihrer veröffentlichten Bilanzzahlen kein Problem sein, heißt es bei Aovo. Doch auch diese Erfolgsaussichten seien mittlerweile so gering, dass Stoeck fast sicher ist: „Im nächsten Schritt reichen wir Klage gegen die Premicon AG ein, damit ein Gericht sie zur Erfüllung der Patronatserklärung veranlasst.“

Sollte all das nichts nutzen, hofft man bei Aovo und Etravelworld als letzte Chance auch auf eine mögliche Haftung und Inanspruchnahme der NordLB: Diese hat 2017 die vor dem Aus stehende Bremer Landesbank (BLB) ganz übernommen und ist deren Rechtsnachfolgerin. Und die BLB war laut Stoeck die Hausbank der Premicon und stark in deren Geschäft involviert. Sie hatte dort allein in dem Fonds „ Premicon Classic“ 87 Millionen Euro „untergebracht“ – die Hälfte der Summe stand fortan in der Bilanz unter Haftungsverhältnisse – dies bei einer Bilanzsumme von gerade noch 7,8 Millionen Euro. Laut Stoeck war „die Premicon durch ihre Schifffahrtsprojekte wirtschaftlich schon in bedenklichem Fahrwasser unterwegs gewesen“ und nun „ausschließlich vom Wohlwollen der BLB abhängig“. Und die Bank habe den Deal mit der Übernahme von TO eingefädelt, der Erwerberin Premicon dafür Darlehen gewährt.

Und die NordLB ?

Sollte das Unternehmen nicht zahlen können, müsste es in die Insolvenz gehen. Und dann würde womöglich die NordLB am Ende für die Schulden einstehen müssen, falls ein Gericht zu der Auffassung gelangen sollte: Die BLB hat damals wider besserem Wissen gehandelt. Womöglich liegt Gläubigerbegünstigung vor, weil die BLB einen Betrag von zwei Millionen Euro ausbezahlt bekommen hat, obwohl damals mutmaßlich Überschuldung vorlag. Oder es ist vielleicht ein Fall von Insolvenzverschleppung. Die Haftungsfrage der Bank(en) hängt mit dem privilegierten Zugang zu Informationen und dem möglichen Einfluss auf das Sanierungsverfahren zusammen, sie könnten auch für durch ihr Verhalten (etwas tun oder auch unterlassen) entstandenen Schaden haftbar sein.

Spurenbeseitiger?

Inzwischen agieren laut dem Aovo-Aufsichtsratschef „Tatortreiniger“ bei Premicon und TO: Insolvenzexperten der Alldatax-Steuerberatungsgesellschaft, die schon zu BLB-Zeiten agierten und sich selbst so bezeichnen sollen. Deren Aufgabe sei es womöglich, die Spuren der Verflechtungen zwischen Banken und Schifffahrtsunternehmerin zu verwischen, damit mögliche Verantwortlichkeiten zuzudecken und Haftungsrisiken für die NordLB zu minimieren.

Die NP hat Sven Lundehn, Aufsichtsratschef der Premicon AG und mit seiner Steuerberatungsgesellschaft Alldatax Abwickler der TO, gebeten, Stellung zu nehmen. Er verweist darauf, dass das Berufungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei und man die Forderungen von Etravelworld weiter „voll umfassend zurückweise“. Lundehn weiter: „Insofern stellt sich bei der Premicon AG nicht die Frage des Eintritts des Patronats.“

Die NP hat der NordLB detaillierte Fragen zu dem Fall gestellt. Mit Verweis auf das Bankgeheimnis will sich die Bank nicht äußern – das gelte auch schon für die Frage, ob zu den genannten Beteiligten überhaupt eine Kundenbeziehung bestehe oder bestanden habe. Auch von „etwaigen Rechtsstreitigkeiten zwischen den genannten Unternehmen“ habe die NordLB keine Kenntnis und könne daher dazu auch nichts sagen.

Verjährung & Kostenfrage

Etravelworld-Geschäftsführer Stoeck glaubt auch, dass Premicon und NordLB ein Interesse haben, eine Premicon-Insolvenz bis 2021 hinauszuzögern – dann nämlich verjährten mögliche Straftaten im Zusammenhang mit deren Agieren in und um die Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG, es gäbe es auch keine Haftungsanfragen für die Bank mehr. Bitter aus Sicht von Stoeck: Zur Finanzierung der bisherigen Prozesskosten habe die von ihm sowie Gerhard Griebler (Eisstadion am Pferdeturm Hannover, Vermarktung Passionsspiele Oberammergau) und Sandra Freitag gegründete Etravelworld 50 der 60 Prozent der an Aovo gehaltenen Anteile in Form von Aktien verkaufen müssen, so dass sie zusammen nur noch zehn Prozent hielten. Allein die anstehende Klage gegen Premicon, schätzt Stoeck, koste mindestens weitere 20.000 Euro. Und für alle eigenen Anwalts- und Prozesskosten muss man ja in Vorkasse gehen – und selbst wenn man gewinnt, ist unklar, ob der unterlegene Gegner dann noch zahlen kann. Etwa weil er dann insolvent ist oder gar nicht mehr existiert.

Kreuzfahrt-Turbulenzen

Der derzeitige Markeneigner von Transocean Kreuzfahrten, South Quay Travel & Leisure Limited (SQTL) in London, hat übrigens am 20. Juli Insolvenzantrag gestellt und seinen Betrieb eingestellt – ebenso die Eigentümerin der MS Astor, CMV Holdings Limited London. Beide gehören zu der in Griechenland ansässigen Globale Maritime Group. Die ehemals Premicon gehörende und von Transocean vermarktete MS Astor (nicht identisch mit dem gleichnamigen ZDF-„Traumschiff“) sollte von 2021 an umfirmiert als „Jules Verne“ den französischen Markt bedienen. Jetzt ist offen, was mit dem Schiff geschieht. Die jetzt im Zuge der Corona-Pandemie insolvente SQTL beförderte jährlich etwa 80.000 Passagiere mit ihren Fluss- und Hochsee-Kreuzfahrtschiffen. Die Premicon AG veröffentlichte zuletzt für 2017 ihren Jahresabschluss; sie musste Beteiligungen abstoßen und sich von Fonds und Schiffen trennen, einige Tochterfirmen sind in Abwicklung (Liquidation).

