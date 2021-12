In der Corona-Pandemie ist nach Angaben der Barmer-Krankenkasse die Zahl der Krankenhausaufnahmen aufgrund von Silvesterunfällen deutlich gesunken.

Krankenkasse: Zahl der Böller-Unfälle in Pandemie deutlich gesunken

Krankenkasse: Zahl der Böller-Unfälle in Pandemie deutlich gesunken

Kostenlos bis 12:42 Uhr Krankenkasse: Zahl der Böller-Unfälle in Pandemie deutlich gesunken