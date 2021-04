Hannover

Marjan Lucic (36) lag wegen einer Lungen-OP gut zwei Wochen auf der Station 15 der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Was er dort erlebt hat, macht ihn angesichts der Corona-Pandemie fassungslos und zornig. Das Ganze hat inzwischen auch eine politische Dimension bekommen.

Marjan Lucic berichtet, dass sein Bettnachbar nach Absprache mit einem Arzt am Samstag Besuch von seiner Ehefrau erhalten habe. Das sei schon bemerkenswert gewesen, gelte doch wegen der Corona-Infektionsgefahr ein Besuchsverbot und müsse das doch gerade auf der Station mit höchst gefährdeten Lungen- und Herzkranken eingehalten werden.

Lucic habe dann etwa für eine halbe Stunde das Zimmer verlassen. Doch die Besucherin war bei seiner Rückkehr immer noch da, sei mehr als zwei Stunden geblieben – und das „ohne jegliche Schutzausrüstung“. Ihre Maske habe sie nur beim Betreten des Zimmers getragen.

Hebelt Arzt die Regeln aus?

Der Besuch sei „durch den Arzt eingefädelt worden“, mutmaßte Lucic: „Das geht überhaupt nicht, dass ein Arzt sich hier gegen die Regeln stellt und die ganzen Patienten gefährdet!“ Eine Krankenpflegerin habe ihm das bestätigt, auch das Personal sei darüber irritiert. Generell sei die Überwachung der Besuchsregel zu lasch, findet Lucic, der für die hannoversche EU-Abgeordnete Katrin Langensiepen (Grüne) arbeitet: „Bis 14 Uhr findet keine Zugangskontrolle statt, der Pförtner fragt hier niemanden etwa nach dem Patientenbändchen“. Es werde lediglich gefragt, wohin man möchte, dann könne man passieren.

Bürgermeisterin schreibt Brief

In einer Stellungnahme betont die MHH auf NP-Anfrage das bestehende Besuchsverbot – und das der Zugang kontrolliert werde. „In individuellen Fällen kann die Unterstützung durch Angehörige nötig werden, zum Beispiel bei palliativer Versorgung, bei ausgeprägten Angstzuständen oder bei Sprachbarrieren“, teilt eine Sprecherin mit. Lucic sagt dazu: „Das ist nicht so, dem widerspreche ich vehement!“

Regine Kramarek, Bürgermeisterin für die Grünen in Hannover, hat jetzt den MHH-Präsidenten Michael Manns über die Erlebnisse des Parteifreundes per E-Mail informiert. „Die MHH muss davon wissen, dass es da Sicherheitslücken gibt“, sagte sie der NP. In ihrem Brief an Manns heißt es, es könne „nicht sein, dass zahlreiche schwer Kranke auf Intensiv- und anderen Stationen alleine kämpfen und manchmal auch sterben müssen, während einzelne die aktuellen Corona-Regeln völlig aushebeln … vor den Augen der Benachteiligten.“ Sie selbst habe Lucic nicht besuchen dürfen, sei abgewiesen worden; es sei gar schwierig gewesen, ihm eine Tasche mit Wäsche zukommen zu lassen.

Kramarek geht davon aus, dass der geschilderte Fall eine Ausnahme gewesen ist, schreibt sie. Dennoch müsse das geklärt werden, um Sicherheitslücken zu schließen „und in Zukunft zu vermeiden“. Insgesamt attestiert die Bürgermeisterin und Ratsfrau der MHH dabei eine „hervorragende Arbeit“, die Hannover weithin Renommee verschaffe – damit das nicht leide und solche „Ausnahmen“ künftig vermieden werden, will sie ihr Schreiben nicht als Kritik verstanden wissen, sondern als „Hilfe, Sicherheitslücken zu schließen“.

Von Ralph Hübner