Kraftwerk Stöcken: Kommt der Kohleausstieg schon vor 2030?

Bis 2038 will die Bundesregierung aus der Kohle aussteigen. Der Energieversorger Enercity hat sich mit 2030 ein noch ehrgeizigeres Datum gesetzt. Dann soll das Gemeinschaftskraftwerk in Stöcken ohne den schmutzigen fossilen Brennstoff betrieben werden. Einer Bürgerinitiative geht auch das jedoch nicht schnell genug. Sie will den Ausstieg aus der Kohle bereits im Jahr 2026. Dabei bekommt sie nun Unterstützung von der SPD.

Sowohl der Stadtverband als auch die Ratsfraktion drängen auf einen schnelleren Kohleausstieg, als ihn Enercity bisher plant. Allerdings ist die Forderung der SPD nicht so eindeutig wie die der Bürgerinitiative „ Hannover erneuerbar“, die ein Bürgerbegehren zu dieser Frage will.

Stöckener Kraftwerk stößt mehr CO2 aus als der Autoverkehr

In einem Entwurf für einen Antrag, den der Rat beschließen soll, ist von einem Kohleausstieg „möglichst 2026“ die Rede. „Wir wollen da ambitionierter rangehen“, betont SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Forderungen der Bürgerinitiative seien bei seiner Partei „angekommen“. Allerdings benötige Enercity auch „Planungsvorlauf“ und müsse ausreichend Ersatzkapazitäten schaffen.

Der Kohleausstieg in Stöcken ist ein wichtiger Schritt hin zur Klimaneutralität in Hannover. Denn das Kraftwerk stößt sogar deutlich mehr CO2 aus, als der komplette Autoverkehr in der Stadt. Die SPD fordert die Stadtverwaltung deshalb auf, mit Enercity über einen früheren Kohleausstieg zu verhandeln.

Umbau des Kraftwerks kostet 500 Millionen Euro

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hingegen wollen, dass die städtischen Enercity-Aufsichtsratsmitglieder per Beschluss im Rat den verbindlichen Auftrag bekommen, die Satzung des Energieversorgers so zu ändern, dass nach 2026 keine Kohle mehr im Stöckener Kraftwerk verbrannt wird.

In den kommenden Jahren will Enercity das Kraftwerk so umrüsten, dass es saubere Energie aus erneuerbaren Ressourcen produzieren kann. 500 Millionen Euro lässt sich der Energieversorger das kosten. Erdgas als Brückentechnologie soll nicht zum Einsatz kommen. Unter anderem soll auf dem Gelände bis 2025 ein neues Biomasseheizwerk entstehen.

Von Christian Bohnenkamp