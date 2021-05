Hannover

Lernrückstände, psychosoziale Belastungen, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten – der monatelange Ausfall des Präsenzunterrichts und fehlende Sportmöglichkeiten treffen Kinder und Jugendliche hart. „Die Folgen der Pandemie werden uns noch viele Jahre beschäftigen, denn ganze Jahrgänge sind von den Auswirkungen der Pandemie betroffen“, warnt Steffen Krach, SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten. Er hat ein Acht-Punkte-Programm aufgelegt zur Sofort-Unterstützung für Familien und Kinder.

Psychologische Beratungsangebote ausweiten. Das steht in dem Plan ganz hinten, ist für den Noch-Staatssekretär in Berlin aber die wahrscheinlich wichtigste Forderung. „Die psychischen Folgen von Kontaktbeschränkungen und Homeschooling für unsere Kinder sind nicht zu unterschätzen“, warnt der Vater zweier Jungen. „Im gesamten Land Niedersachsen stehen aktuell nur rund 50 Schulpsychologen und -psychologinnen zur Verfügung. Hier wollen wir mit einer Taskforce Schulpsychologie temporär, aber auch langfristig für die Region Abhilfe schaffen.“

Mängel bei der Sprachförderung

Weil Kitas, Schulen und andere Bildungseinrichtungen geschlossen waren, habe die Sprachförderung von Kindern kaum stattfinden können, so Krach. Vor allem Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, bedürften gezielter Hilfe. Auch das Angebot von Lesepatenschaften müsse ausgeweitet werden.

Dem schließt sich nahtlos an die Nachhilfe von besonders förderungsbedürftigen Kindern. Dazu gewinnen will Krach Lehramtsstudierende. Förderstunden müssten für die studienbegleitenden Praktika oder praxisorientierte Seminare – wie l im Lehramtsstudium beim Modul „Deutsch als Fremd-und Zweitsprache“ – angerechnet werden können.

Schnupper-Mitgliedschaften in Sportvereinen

Sich austoben und Sport treiben, war für viele Kinder und Jugendliche in der Pandemie nicht möglich. „Wir wollen Familien helfen, wieder den Weg zurück in die Vereine und Projekte zu finden, in dem wir Schnupper-Mitgliedschaften anbieten“, verspricht der SPD-Kandidat. Dadurch würden vereine unterstützt. Gezielt müssten Trainer ausgebildet werden.

Angestrebt wird eine enge Verzahnung von Bildungseinrichtungen und Sportvereinen. „Sportvereine sollen die Möglichkeit erhalten, mit Schulen und Kitas zu kooperieren, um so noch mehr Kinder für den Breitensport in unserer Region zu gewinnen. Die Sportanlagen der Vereine sollen die Sportflächen der Schulen am Vormittag oder in den Ferien sein.“

Zeitnahe Impfung für mehr Inklusion

Das Versprechen „Inklusion leben“ setzt laut Krach eine Impfung voraus. „Deshalb sollen nicht nur zwei Betreuungspersonen, sondern alle Personen, die im selben Haushalt wie eine Person mit Handicap wohnen, zeitnah geimpft werden.“ Die Belastungen seien für die Familien kaum zu bewältigen gewesen. „Psychisch als auch physisch wurden sie mit völlig neue Lebensrealitäten konfrontiert.“

Nach Corona werde ein Aufholprozess um bessere Chancen beginnen, meint der Politiker. Viele Familien können sich den durch ergänzende Nachhilfe, Einzelunterricht oder Vereinsmitgliedschaften leisten, viele nicht. Um eine Corona-Generation zu verhindern, bedürfe es mehr Beteiligung und Einbeziehung von jungen Menschen, Trägern der Kinder-und Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbänden und der Städten und Gemeinden. Auch der Bau von Familienzentren als Anker für Beratungsangebote und Netzwerkbildung sei ein wichtiger Schritt.

Geld vom Bund abrufen

Aber wie das alles finanzieren? Krach verweist auf das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“. Zwei Milliarden Euro stellt die Bundesregierung bereit. Die Hälfte davon steht für Fördermaßnahmen zum Abbau von Lernrückständen in den Kernfächern zur Verfügung.

„Die zwei Milliarden werden für die Aufholjagd bei weitem nicht reichen“, ahnt der SPD-Kandidat. Er will mit Wohlfahrts- und Jugendverbänden, aber auch der Ärztekammer, Gewerkschaften und Regionselternrat diskutieren, was und wie schnell die Region Hilfsangebote umsetzen kann. Am Mittwochabend läuft das erste Hearing.

