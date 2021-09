Hannover

So wollen Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) die Region Hannover in die Zukunft führen.

Frau Karasch, Sie haben Steffen Krach als politischen Selbstdarsteller bezeichnet und auch in die Nähe von Donald Trump gerückt. Wie kommen Sie dazu?

Karasch: „Ich mache die Region zur Nummer 1“ war seine Aussage zu Beginn des Wahlkampfes. Das hat sich verloren. Es ging bei diesem Mantra nicht um die Region, sondern nur um die Person, die Nummer eins werden möchte.

Was spricht dagegen, die Region zur Nummer 1 zu sein?

Karasch: Es ist kein sinnvoller Ansatz. Die Region ist in ihrem Auftreten ausgesprochen dominant und holt Menschen nicht mehr ab.

Herr Krach, haben Sie den Eindruck, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger wissen, was der Regionspräsident eigentlich macht?

Krach: Nein, das wissen tatsächlich nicht alle im Detail. Wir haben eine tolle Struktur. Bei dem Motto der „Nummer-1-Region“ geht es genau darum, für viele Bereiche eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Zum Beispiel bei dem Thema Stadt-Land-Gefälle. Überall in Deutschland reden wir von der Kluft zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Die Idee der Region Hannover bietet genau dafür einen Lösungsansatz.

Die Region zu einer starken Einheit zu formen, gleicht einem großen Ziel. Frau Karasch, haben Sie denn den Eindruck, dass die Kommunen in der Region an einem Strang ziehen – oder schaut doch nur jeder am Ende auf seinen eigenen Erfolg?

Karasch: Es ist das gute Recht der Kommunen, ihre eigenen Angelegenheiten auch alleine zu bestimmen. Es ist extrem wichtig, dass die Region nicht alle fremdbestimmt und dominiert. Dass darüber hinaus die Region alle Aufgaben für die Städte und Gemeinden so wahrnimmt, dass sie als echte, gerechte Leistung empfunden wird, ist in den letzten Jahren nicht gelungen.

Welcher Posten ist wichtiger: der des Oberbürgermeisters von Hannover oder der des Regionspräsidenten?

Karasch: Natürlich der Regionspräsident. Die Landeshauptstadt gehört zur Region, und es wäre schön, wenn sie sich stärker als Teil der Region begreifen würde.

Wie soll das gehen?

Karasch: Mehr miteinander.

Können Sie das konkretisieren?

Karasch: Es gibt deutlich zu wenig Kommunikation, Abstimmung, und es gibt deutlich zu wenig Wahrnehmung, dass wir gemeinsam die Dinge erledigen müssen.

Sehen Sie die Probleme ähnlich, Herr Krach?

Krach: Es gibt Beispiele, wo die Kommunikation ausgeweitet werden muss. Wir müssen zusammen eins sein, mit allen 21 Kommunen. Die Herausforderungen werden wir nur gemeinsam lösen können. Die Region Hannover bietet dafür alle Chancen, zum Beispiel bei der Mobilität, der ärztlichen Versorgung oder einem schnellen Internetanschluss.

Ginge denn auch diese Zusammenarbeit mit einer CDU-Umweltdezernentin im Regionshaus?

Krach: Selbstverständlich, Frau Karasch ist im Amt. Dann werden wir sehen, wie wir zusammenarbeiten. Ich sage aber auch klar: Klimaschutz werde ich zur Chefsache machen.

Eine Jobgarantie, Frau Karasch.

Karasch: Nun, die beamtenrechtlichen Rahmenbedingungen lassen auch keine andere Wahl. Wo ist das Problem?

Im Wahlkampf und auch hier heute gehen Sie sich schon recht hart an.

Karasch: Es ist das Normalste der Welt, dass Dezernenten mit unterschiedlichen politischen Zugehörigkeiten zusammenarbeiten. Unser Job ist es, das Beste für die Region zu erreichen.

Digitalisierung – ein weiteres Megathema, ein weiteres in weiten Teilen abstraktes Thema. Was bedeutet diese Aufgabe für Sie, Frau Karasch?

Karasch: Erstens muss Digitalisierung Chefsache sein. Die Arbeitsstruktur muss so aufgestellt sein, dass sie alles erledigen kann. Daran fehlt es. Die Region hat Jahre im Breitbandausbau verschlafen.

Herr Krach, wie soll das unter Ihnen besser werden?

Krach: Frau Karasch versucht, die Schuld erst der früheren rot-grünen Führung zuzuschieben, dann Hauke Jagau und zuletzt auch noch Dezernent Ulf-Birger Franz. Das verstehe ich nicht unter teamorientiertem Arbeiten.

Karasch: Das sind strukturelle Defizite, die sich aus Schwerpunktsetzung ergeben.

Krach: Mir geht es darum, wie wir ab dem 1. November Verwaltungsprozesse insgesamt beschleunigen können. Die weißen Flecken müssen wir beseitigen. Das hat mit sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe zu tun.

Herr Krach, Kritiker bezeichnen Sie als smart, aber auch zu glatt und schon jetzt viel zu viel Politprofi.

Krach: Politprofi empfinde ich nicht zwingend als Kritik, denn die Menschen wollen doch, dass der Job gut gemacht wird. Ich stehe mitten im Leben. Ich weiß, wie es in der Kita und in der Schule aussieht. Ebenso, was es bedeutet, Familie und Beruf zusammenzubringen. Die Menschen können sich sicher sein, dass ich die alltäglichen Probleme kenne.

Frau Karasch, Sie werden als straight und ein wenig spröde wahrgenommen.

Karasch: Ich führe schon jetzt Teile der Regionsverwaltung, und zwar jene mit den meisten Konfliktfeldern. Alles, was im Umweltbereich passiert, erzeugt sehr viele Widerstände. Hier Lösungen herbeizuführen, das ist eine Stärke. Das kann ich. Die Verschiedenheit zu einem gemeinsamen Weg zu führen und sich nicht selbst an die Rampe zu stellen. Da kann man spröde sein, am Ende zählt das, was man hinbekommt.

