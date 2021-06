Krach (SPD) mit 97,5 Prozent aufgestellt – Kind 3 kommt nach der Wahl

Hannover

Was für eine Symbolik: In der HDI-Arena, wo die Roten um den Aufstieg kämpfen, hat auch Hannovers SPD am Samstag auf Sieg gesetzt. Mit 157 Stimmen (drei Nein, eine Enthaltung) und damit 97,5 Prozent stellte sie Steffen Krach offiziell als Kandidaten fürs Amt des Regionspräsidenten auf. Außerdem hat die Partei ihr Programm für die Kommunalwahl beschlossen.

„Ein ganz besonderer Ort für mich“, sagte Krach, Noch-Staatssekretär in Berlin. Er erinnerte an den 24. Mai 1198, als Vladan Milovanovic Hannover 96 mit einem Fallrückzieher den Aufstieg brachte. Krach: „Heute geht es für die Region Hannover um den Aufstieg zu einer Nummer-1-Region. Das ist mein Ziel.“

Zur Galerie In der HDI-Arena hat Hannovers SPD mit Steffen Krach ihren Kandidaten fürs Amt des Regionspräsidenten aufgestellt und ihr Kommunalwahlprogramm verabschiedet. das lief nicht ohne vorherigen Corona-Test und später Nieselregen.

164 Delegierte auf den Rängen

Auf den Kandidaten eingeschworen hatten zuvor Parteichefin Claudia Schüßler, ihr Stadt-Kollege Adis Ahmetovic, Umweltpolitiker und Bundespolitiker Matthias Miersch, aber auch die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth die 164 Delegierten. Regionspräsident Hauke Jagau (verreist) meldete sich mit einer Videobotschaft.

Etwas verändern, Dinge besser machen, in der alten Heimat Politik für die Menschen gestalten nannte der 41-Jährige als Gründe für seinen Wechsel von Berlin nach Hannover. Er habe „eine klare Zukunftsidee für unsere Region“, er wolle ihr Architekt werden – so wie er in Berlin als Architekt der Berliner Wissenschaftserfolge bewertet worden sei.

Visionen für die Region

Die Region, so Krach, solle zu einer der modernsten und innovativsten Region in ganz Europa ausgebaut werden, zur lebenswertesten Familienregion in Deutschland. Zusammen 1 sein, so die Botschaft. Und: „Stark sind wir nur mit Zusammenhalt und Solidarität.“

Bei Jagau, aber auch Regionspolitikern der SPD bedankte sic h Krach für gute Politik. Als Beispiele nannte er die Umstellung aller Busse auf Elektroantrieb von 2023 an oder die Einführung der Jugendnetzkarte.

Vier Kernthemen benannt

Vier Themen aus dem Wahlprogramm sind für den Kandidaten besonders wichtig: Keine Schließungen und keine Privatisierung von öffentlichen Krankenhäusern, ein Förderprogramm für eine starke Wirtschaft, das auch die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit umfasst. Der Vater zweier Jungen (drei uns sieben) erkennt die Herkulesaufgabe von Eltern durch Lockdown und Homeschooling an. Kinder und Jugendliche brauchten klare Perspektiven und Unterstützung. Viertes Thema ist die Mobilität. 365 Euro-Ticket, Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur, aber auch mehr Engagement in der Elektromobilität waren die Themen. Vieles findet Krach einfach: „An jede Straßenlaterne kann man auch ein Ladekabel anschließen.“

„Lasst uns um jede Stimme kämpfen“, warb der SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten. Und verriet dann ein bislang gehütetes Geheimnis: Er werde nicht nur mit seiner Frau Kim und den beiden Kindern nach Hannover zurückziehen. Bei den Krachs ist Nachwuchs in Sicht. „Ende Oktober ist der Termin“, so Kim Krach zur NP. „Es wir ein aufregendes Jahr für uns.“

Von Vera König