Seit dem 11. Oktober müssen Bürgerinnen und Bürger für die bislang kostenlosen Corona-Tests selber zahlen. Davon ausgenommen sind nur Menschen, die sich etwa aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es bislang keine allgemeine Impfempfehlung gibt.

Doch die neue Regelung, mit der die Politik den Druck auf Ungeimpfte erhöhen will, sich endlich impfen zu lassen, trifft nicht nur Ungeimpfte, auch bereits Geimpfte und Genesene müssen künftig für Schnelltests zahlen. Wer knapp bei Kasse ist, gerät damit zusätzlich unter Druck.

Ende der kostenlosen Corona-Tests trifft arme Menschen hart

Cornelia Schröder ist schon seit Monaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Seit sieben Jahren leidet die Hannoveranerin an einer seltenen Autoimmunerkrankung, die sich auf ihrer Haut zeigt. „Ich habe 24 Stunden am Tag Schmerzen. Meine Haut fühlt sich an, als würde sie verbrennen, ständig habe ich offene Wunden“, berichtet die 66-Jährige. Auch an Asthma leidet sie.

„Ich wurde deshalb früh verrentet, hab nur wenig Geld zur Verfügung.“ Der Weg bis zur Diagnose ihrer Autoimmunerkrankung sei lang und zermürbend gewesen, erzählt Schröder. Erst im Universitätskrankenhaus Göttingen hätten Ärzte herausgefunden, woran sie leidet. Die Diagnose und eine endlich passende Behandlung beendete Schröders jahrelange Tortur. Seitdem fährt sie alle drei Monate mit dem Zug nach Göttingen und bekommt starke Spritzen verabreicht, die ihr Linderung bringen.

15 Euro pro Test – „Für mich ist das viel Geld“

Dass sie die Zugfahrt selbst zahlen muss, weil ihre Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnt, hat die 66-Jährige stillschweigend hingenommen. „Dass ich nun aber auch die Kosten für einen Corona-Schnelltest selbst zahlen soll, weil das Uni-Klinikum Göttingen einen entsprechenden Testnachweis verlangt, bringt für mich das Fass zum Überlaufen. Schließlich bin ich doppelt geimpft“, klagt Schröder.

Für andere Menschen seien 15 Euro vielleicht ein Klacks, sagt sie: „Für mich ist das viel Geld.“ Sie empfinde es als ungerecht, dass doppelt Geimpfte, die zur ambulanten Behandlung in Kliniken müssen, selber für ihre Schnelltests zahlen sollen. Schröder: „Das betrifft ja nicht nur mich, sondern genauso Krebskranke, die zur Chemotherapie ins Krankenhaus müssen.“

Zum konkreten Fall äußert sich Schröders Krankenversicherung nicht. Eine DAK-Sprecherin sagt jedoch: „Grundsätzlich können die Kosten für einen Corona-Test vor der Aufnahme in ein Krankenhaus direkt mit der DAK-Gesundheit abgerechnet werden.“ Allerdings nur, wenn der Patient stationär aufgenommen wird. Bei ambulanten Behandlungen greift die Regelung nicht.

Land Niedersachsen lehnt Härtefallregelung ab

Auf Anfrage teilt das niedersächsische Gesundheitsministerium mit: Während in der Corona-Verordnung des Landes klar geregelt sei, dass für Besucher von Krankenhäusern die 3G-Regel gelte, „enthält die Verordnung keine Anforderungen für den Zutritt zu Krankenhäusern durch Patientinnen und Patienten“. Krankenhäuser könnten daher im Rahmen ihres Hausrechts eigenverantwortlich die erforderlichen Schutzmaßnahmen in ihren Hygienekonzepten festlegen. Sprecher Oliver Grimm: „Zusätzliche Testnachweise für geimpfte Patientinnen und Patienten werden durch die Corona-Verordnung nicht ausgeschlossen.“

Cornelia Schröder ist entsetzt: „Kranke Menschen dürfen doch nicht doppelt bestraft werden. Und arme kranke Menschen erst recht nicht.“ Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverband VdK, forderte im Gespräch mit dem RND: „Menschen mit wenig Geld sollten nur eine geringe Eigenbeteiligung zahlen müssen.“ Doch bislang lehnt das Land Niedersachsen eine Härtefallregelung ab. Ministeriumssprecher Oliver Grimm: „Eine Kostenübernahme von Corona-Schnelltests für doppelt geimpfte Personen durch die Krankenkassen ist aktuell leider nicht vorgesehen.“

Von Britta Lüers