Kostenloser Nahverkehr: Geht das nicht in die Hose, Herr Dezernent?

Seit 2010 ist Ulf-Birger Franz Verkehrsdezernent in der Region. Die NP sprach mit ihm über die Kritik an und die Ziele der Aktion kostenloser Nahverkehr am kommenden Adventssamstag.

In ganz Hannover und dem Umland ist am Samstag der Nahverkehr kostenlos – ausgerechnet an einem der besucherstärksten Tage im gesamten Jahr. Die Bürger sollen möglichst auf ihr Auto verzichten. Haben Sie keine Angst, dass das furchtbar in die Hose geht?

Diese Sorge habe ich nicht. Wir sind sehr gut vorbereitet. In den meisten Bereichen des Großraumverkehrs Hannover stocken wir die Kapazitäten um rund 50 Prozent auf. Ich gehe davon aus, dass es entspannter zugehen wird als an Adventssamstagen in der Vergangenheit.

Schafft die Üstra den zusätzlichen Verkehr?

Die Händler rechnen mit bis zu 300.000 Innenstadtbesuchern. In Hannover liegt der Anteil des Autoverkehrs bei rund 37 Prozent. Wie soll die Üstra das schaffen, wenn davon tatsächlich ein großer Teil auf das Auto verzichtet?

Dieser Anteil des Autoverkehrs bezieht sich auf ganz Hannover. In die Innenstadt kommen schon jetzt deutlich weniger Menschen mit dem Auto. Dort liegt der Anteil nur bei rund 25 Prozent. Wie stark der ÖPNV tatsächlich zusätzlich genutzt wird, wissen wir am Samstag genauer. Wir sind sehr gespannt, wie das laufen wird. Es wird sicher an der einen oder anderen Stelle voll werden. Aber das erleben wir sonst auch jeden Tag.

Optimistisch: Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, rechnet nicht damit, dass der Verkehr am Samstag zusammenbricht. Quelle: von Meding

Was wollen Sie mit der Aktion erreichen?

Wir wollen damit ganz klar ein Signal für die Verkehrswende setzen. Dazu gehört allerdings nicht nur der kostenlose Nahverkehr. Wir bieten mehr ÖPNV an, es wird mehr Park&Ride-Plätze geben. Wir wollen mit der Nunav-App den Umstieg vom Auto in den ÖPNV erleichtern, außerdem werden Teile der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Das muss man als Paket sehen. Das ist ein Großversuch, bei dem wir sehen wollen, wie die Bürger reagieren. Wir werden das umfassend durch ein Ingenieurbüro begleiten lassen und wollen im Januar dazu auch eine detaillierte Auswertung vorlegen. Es ist einfach an der Zeit, solche Experimente zu machen.

„Preissenkungen allein bringen keine zusätzlichen Fahrgäste“

Sie selbst sind kein Fan eines generell kostenlosen Nahverkehrs und sehen auch das von vielen geforderte 365-Euro-Ticket kritisch. Warum?

Preissenkungen allein bringen keine zusätzlichen Fahrgäste. Wer werktags um halb acht Uhr morgens mit der Üstra unterwegs ist, erlebt jetzt schon volle Bahnen. Wir haben also kein Akzeptanz-, sondern ein Kapazitätsproblem. Unser Schwerpunkt muss darauf liegen, mehr Busse und Bahnen auf die Strecke zu bekommen. Darauf müssen wir unsere Investitionen verwenden. Auch ein generelles 365-Euro-Ticket wird es in der Region nicht geben. In Bonn zum Beispiel hatte das überhaupt keine positiven Auswirkungen. Mit den 70 Millionen Euro, die das kosten würde, könnte man zum Beispiel den S-Bahnverkehr verdoppeln – nur um mal die Dimensionen klar zu machen. Deutlich vergünstigte Tickets kann ich mir nur für bestimmte Zielgruppen vorstellen, zum Beispiel Senioren.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht in der Aktion am Samstag ein falsches Signal, weil damit der Eindruck erweckt werde, dass kostenloser Nahverkehr einfach machbar sei.

Ein generell kostenloser Nahverkehr ist für die Region Hannover überhaupt kein Thema. Es geht um einen Versuch und ein Maßnahmenbündel, dessen Auswirkungen wir uns anschauen wollen. Und natürlich ist es auch eine Marketingaktion für den ÖPNV.

Kostenlose Busse und Bahnen auch im Umland

Ein weiterer Kritikpunkt: Die ganze Region zahlt für das Experiment mit, aber nur Hannover profitiert. Werden die Umlandgemeinden benachteiligt?

Der öffentliche Nahverkehr ist im gesamten GVH kostenlos, also auch im Umland. Und wir verstärken nicht nur Busse und Bahnen Richtung Hannover. Es werden zum Beispiel auch mehr Busse zwischen Burgdorf und Altwarmbüchen fahren. Die ganze Region wird davon profitieren. Auch im Umland werben Händlergemeinschaften mit dem kostenlosen ÖPNV. Dass der Fokus des Interesses dennoch mehr auf Hannover liegt, liegt an der Anzahl der Innenstadtbesucher, die dort an Adventssamstagen zu erwarten sind.

„Ausweitung der Fußgängerzone wird kommen“

Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay will bis 2030 die Innenstadt autofrei machen. Was halten Sie von dem Plan?

Das ist ein guter und mutiger Antritt. Ich bin auch davon überzeugt, dass es in den nächsten Jahren zu einer Ausweitung der Fußgängerzone kommen wird. Die Georgstraße an der Oper für den Autoverkehr zu schließen, würde zum Beispiel sehr viel mehr Lebensqualität bringen, ohne dass die Erreichbarkeit gefährdet wird. Wir sind gespannt, welche Initiativen aus der Landeshauptstadt kommen und unterstützen das gerne von unserer Seite mit Nahverkehrsmaßnahmen.

Rechnen Sie am Samstag auch mit Erkenntnissen zu dem Plan von Belit Onay?

Natürlich werden wir aus den geänderten Verkehrsführungen Erkenntnisse gewinnen, wie sich der Verkehr entwickelt. Wir haben alle ein Interesse daran, dass es keine Staus in der Innenstadt gibt und wollen, dass die Menschen möglichst stressfrei dorthin kommen.

