Kostenloser Nahverkehr am Samstag: Das müssen Sie wissen

Hannover

Selbst die Region spricht von einem Großversuch. Hannovers Innenstadt wird am ersten Adventssamstag zum Labor. Der öffentliche Nahverkehr ist komplett kostenlos. Das soll möglichst viele Einkaufsbummler dazu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen. Die NP erklärt, worauf Sie achten müssen.

Wann und wo ist der ÖPNV kostenlos?

Die Aktion beginnt bereits am Samstag, 30. November, um 0 Uhr und endet am Sonntag, 1. Dezember, um 5 Uhr. Sie dauert insgesamt also 29 Stunden. Wichtig: Die Tickets sind im gesamten Großraumverkehr Hannover (GVH) kostenlos, nicht nur für Fahrten nach Hannover und zurück. Das bedeutet, dass Sie auch in eine ganz andere Regionskommune kostenlos fahren können. Die Automaten der Üstra werden allerdings nicht abgeschaltet. Dort werden nur Hinweise angebracht, dass der ÖPNV an diesem Tag kostenlos ist. Wer von außerhalb der GVH-Zone nach Hannover will, muss bis zu deren Beginn ein Ticket lösen. Ab dort fährt er kostenlos.

Schaffen Busse und Bahnen die zusätzlichen Fahrgäste?

Wie viele Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, kann auch die Region nur schwer abschätzen. Sie sieht Üstra und Regiobus allerdings gut vorbereitet. Üstra-Chef Volkhardt Klöppner geht sogar davon aus, dass es entspannter zugehen wird als sonst an Adventssamstagen. Sein Unternehmen hat die Kapazitäten in Bussen und Bahnen um rund 50 Prozent im Vergleich zu üblichen Samstagen aufgestockt. Die Regiobus hat ihr Platzangebot sogar fast verdoppelt.

Die Stadtbahnlinien 1, 4, 6 und 7 fahren die ganze Zeit mit 3-Wagen-Zügen, die Linie 17 mit zwei Wagen. Auf den Linien 1, 2, 8 und 9 fahren zusätzliche Bahnen zur Verstärkung. Zudem wird auf allen Linien im Vergleich zu üblichen Samstagen der Takt erhöht. Die Linie 17 fährt alle 15 statt 20 Minuten. Die Linie 10 fährt zwischen 8 und 21 Uhr alle 7,5 Minuten statt zehnminütig. Alle weiteren Linien verkehren länger als üblich im 10-Minuten-Takt – und zwar von 10 bis 20.30 Uhr.

Die Buslinien 100/200, 120 und 121 lässt die Üstra zwischen 10 und 19 Uhr wie an Werktagen fahren. Zudem wird es auf einigen Abschnitten Zusatzbusse geben. Verstärker fahren auf der Linie 121 zwischen Altenbekener Damm und Hauptbahnhof. Dadurch erhöht sich der Takt auf diesem Abschnitt auf fünf Minuten. Das gilt auch für den Bus 100/200 zwischen August-Holweg-Platz und Kröpcke. Die Linie 120 verkehrt zwischen Ahlem und Schwarzer Bär alle zehn Minuten.

Die Regiobus lässt ihre Sprinterlinien häufiger fahren. Die Linien 300, 500 und 700 fahren von 10 bis 20 Uhr alle zehn Minuten in Hannovers Innenstadt. Die Deutsche Bahn wird auf den besonders nachgefragten S-Bahnlinien S1, S2 und S5 den ganzen Tag über Langzüge einsetzen.

Komme ich auch noch mit dem Auto in die Innenstadt?

Die Region will zwar erreichen, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Ausgesperrt werden sollen Autos aber nicht. Die Händler haben viel Wert darauf gelegt, dass sämtliche Innenstadtparkhäuser am Samstag erreichbar bleiben. Die Zufahrten dorthin sind allerdings deutlich eingeschränkt. Die Goethestraße, die Kurt-Schumacher-Straße, die Goseriede und der Posttunnel sind dicht. Das soll dazu führen, dass Busse und Bahnen ungehindert vorwärts kommen. Sonst waren sie gerade an Adventssamstagen in diesen Bereichen oft durch Autos ausgebremst worden, die die Gleise blockiert hatten.

Kritisch könnte es allerdings trotzdem in der Kurt-Schumacher-Straße werden. Ein kleiner Abschnitt muss nämlich für den Autoverkehr offen bleiben, damit dieser aus der Herschelstraße kommend das Parkhaus unter dem Kaufhof erreicht. Damit dort Autos nicht auf die Kreuzung fahren, obwohl diese schon dicht ist, will die Polizei in diesem Bereich mehr Präsenz zeigen. Sie wird auch weitere Sperrungen anordnen, wenn das nötig ist.

Wo kann ich außerhalb der Innenstadt parken?

Am Aktionstag werden rund 10.000 kostenlose Park & Ride-Plätze zur Verfügung stehen. 2500 davon wurden extra zusätzlich geschaffen. Die Conti stellt Flächen ihres Betriebsgeländes am Jädekamp ( Stöcken) zur Verfügung. Weitere Plätze wird es auf dem Messegelände (Nord 4 und Nord 9 c-f) geben. Einen Überblick verschafft am Tag die App Nunav, die Autofahrer zu Parkplätzen lotst, die noch frei sind. Sämtliche Park & Ride Plätze, die zur Verfügung stehen, sind auf der GVH-Seite zum Aktionstag aufgelistet.

Welche Angebote gibt es für Radfahrer?

Wie sonst auch an Wochenenden dürfen Radfahrer ihre Räder mit in die Bahnen der Üstra nehmen – allerdings nur, wenn diese nicht zu voll sind. Am Steintor und am Opernplatz sollen aber zusätzliche Abstellplätze geschaffen werden. Dort werden auch Checks und kleinere Reparaturen angeboten.

Von Christian Bohnenkamp