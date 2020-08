Hannover

Mit den Infektionszahlen steigt die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Auf die Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), allen Auslandsrückkehrern kostenlose Tests anzubieten, hat jetzt auch die Region reagiert und die Aufstockung ihrer Testkapazitäten angekündigt. Neben dem Zentrum am Flughafen soll ab Montag auch die Einrichtung in Empelde ( Ronnenberg) wieder hochfahren. Eine Entscheidung, die offenbar sehr kurzfristig fiel. Erst am vergangenen Freitag hatte das Zentrum den Betrieb wegen mangelnder Nachfrage eingestellt.

Mit dem neuen Erlass können sich Reiserückkehrer aus Nicht-Risikoländern seit dem 1. August freiwillig auf das Virus Sars-CoV-2 testen lassen. Die Tests sollen innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr bei Gesundheitsämtern, niedergelassenen Ärzten und eben Testzentren möglich sein. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Spahns Gesundheitsministerium hat aber bereits signalisiert, dass der Bund die Finanzierung am Ende über einen erhöhten Zuschuss an die Kassen übernehmen will.

Andrang am Flughafen-Testzentrum steigt

Mit der zu erwartenden Nachfrage muss die Region jetzt auch die zwischenzeitlich zurückgefahrenen Testkapazitäten wieder erhöhen. Am Flughafen sind die Auswirkungen bereits spürbar. Wie die für den Betrieb zuständige Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) am Sonntag mitteilte, stieg der Andrang allein am Samstag bereits um etwa 30 Prozent im Vergleich zu den Vortagen. Seit dem Start am Mittwoch bis zum Samstagmittag seien etwa 1000 Fluggäste getestet worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr weitere 340 Fluggäste dazu, sagte JUH-Sprecher Oliver Bruse.

Mit der neuen Verordnung steige auch bei Urlaubsrückkehrern die Nachfrage, die gar nicht mit dem Flugzeug unterwegs waren. Deshalb betonte die JUH, dass das Testzentrum am Flughafen nur Fluggästen zur Verfügung steht, die sich per Ticket oder Bordkarte ausweisen müssen. Wer per Bus, Bahn oder Auto aus dem Urlaub zurückgekehrt sei, könne über die Patienten-Service-Hotline 116117 eine Teststation in seiner Nähe erfragen oder sich von seinem Hausarzt testen lassen.

Empelder Zentrum wurde gerade erst geschlossen

Um den nun auch außerhalb des Flughafens zu erwartenden Andrang zu stemmen, bereitet die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) die Wiederbelebung des Testzentrums Empelde vor. „Dort sollen sich ab Montag Reiserückkehrer unabhängig von Reiseland oder Verkehrsmittel testen lassen können“, so Regionssprecherin Tanja Schulz. Der Zugang zu diesen Testungen werde nach Stand von Freitagabend über die Hausärzte geregelt. Reisende aus Risikogebieten müssen sich dagegen weiterhin für 14 Tage in Quarantäne begeben oder einen negativen Test vorweisen.

Testzentrum in Empelde: Wegen mangelnder Nachfrage war die Einrichtung erst am 31. Juli geschlossen worden. Jetzt soll der Betrieb kurzfristig wieder hochfahren. Quelle: Stephan Hartung

Dabei war die Empelder Station auf dem DRK-Gelände an der Apollostraße wegen rückläufiger Zahlen erst am vergangenen Freitag geschlossen worden. An manchen Tagen sei laut KVN-Sprecher Detlef Haffke „niemand mehr gekommen“. Er betonte aber zugleich, die Einrichtung werde im „Stand-by-Modus“ bleiben und könne bei Bedarf sehr schnell wieder die Arbeit aufnehmen. Dazu kommt es nun offensichtlich schneller als gedacht.

Von André Pichiri und Stephan Hartung