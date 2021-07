Wedemark

Der Kopfhörer-und Mikrofonspezialist Sennheiser hat jetzt Kennzahlen für sein Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht – und hat demnach das Corona-Jahr besser gemeistert als zunächst befürchtet. Nicht ganz 574 Millionen Euro habe der Umsatz betragen, ein Gewinn von 3,6 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen (EBIT) sei erzielt worden.

Unterm Strich verbleibt jedoch laut der Konzernbilanz ein Verlust von 7,1 Millionen Euro; im Jahr davor waren es 3,1 Millionen Euro Verlust – für 2018 stand da noch ein Gewinn von 9,2 Millionen Euro. Insgesamt wird das für 2020 als ein „ausgeglichenes Ergebnis“ bewertet. Dies, erklärt Unternehmenssprecherin Mareike Oer, da doch das operative Ergebnis (EBIT) „fast eine schwarze Null“ sei.

Weniger Kauflust bei Konsumenten

Mit Kopfhörern und Soundbars für Privatanwender wurden rund 242 Millionen Euro erlöst, ein Rückgang um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (allerdings hat man sich von einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Zielgruppe Video-/Computerspiele verabschiedet). Im Heimatmarkt sei der Kopfhörermarkt zwar um gut 8,3 Prozent gewachsen, erklärt Oer auf Nachfrage – allerdings getragen vom Boom zum True Wireless-Gerät (also In-Ear-Kopfhörern ohne Kabel, auch nicht zwischen dem In-Ear-Paar), wo der Markt um 80 Prozent zugelegt habe. Da hatte Sennheiser im vergangenen Jahr nur ein Modell am Markt, konnte da also kaum profitieren.

Zu Beginn der Pandemie seien die Verkäufe von Kopfhörern allgemein weltweit bis zu 40 Prozent eingebrochen – das sei auch bei Sennheiser so gewesen, da sei der Absatz zeitweise um die Hälfte weggebrochen gewesen, heißt es. Gegen Jahresende hin hätten sich aber beide Unternehmenssparten erholt und die Absatz „stabilisieren“ können. Diese positive Entwicklung setze sich in diesem Jahr fort.

Ausfall der Live-Events

Die Sparte für die professionellen Anwender setzte im vergangenen rund 308 Millionen Euro um, ein Einbruch von 15 Prozent gegenüber 2019. Hier war laut dem Unternehmen das Geschäftsfeld Pro Audio (mit der Studio-Marke Neumann) von der Pandemie besonders betroffen: Durch den Ausfall von Live-Events auf der ganzen Welt sei die gesamte Veranstaltungs- und Musikindustrie über lange Zeit im Stillstand gewesen. Mitgeschäftsführer Andreas Sennheiser gibt hier für die Zukunft vor: „Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten in der Mehrzahl aller Meetingräume und Hörsäle dieser Welt präsent zu sein.“

Personal- und Sachkosten gespart

Per Kostensenkungsprogramm seien 2020 rund 50 Millionen Euro weniger für Personal und Sachaufwand ausgegeben worden. Die Belegschaft hat dazu beigetragen, indem sie in Deutschland sechs Monate in Kurzarbeit war und andernorts die Arbeitszeit gesenkt worden war. Die leitenden Angestellten hätten freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet.

Die Belegschaft hat laut Mit-Geschäftsführer Daniel Sennheiser im vergangenen Jahr „einen unglaublichen Zusammenhalt und große Hilfsbereitschaft untereinander gezeigt“. Alle zusammen hätten das Unternehmen „mit viel Einsatz, Flexibilität und auch Kreativität gemeinsam durch die Krise getragen.“

Sanierung läuft weiter

Bei Sennheiser läuft seit gut einem Jahr auch ein Sanierungs- und Anpassungsprogramm mit einem Stellenabbau, bei dem weltweit bis Ende 2022 gut 650 von 2800 Jobs gestrichen werden sollen, 300 davon in Deutschland, wo alleine in der Zentrale in Wennebostel etwa noch 1290 Beschäftigte sind. Zuletzt waren konzernweit noch rund 2400 Jobs vorhanden.

Trotzdem kräftig investiert

Trotz der Sparmaßnahmen und des Umsatzrückganges hat das Wedemärker Unternehmen nach eigenen Angaben etwas mehr als 41 Millionen Euro, also etwa 5,5 Prozent vom Umsatz, in die Entwicklung neuer Produkte und von neuer Technik investiert.

Unternehmen halbiert sich

Die Zahlen werden sich von 2022 an wohl drastisch ändern: Das Unternehmen aus der Wedemark verkauft seine Konsumentensparte für etwa 200 Millionen Euro an den schweizerischen Hörgerätekonzern Sonova und – sofern die Kartellbehörden nichts dagegen haben - halbiert sich damit zum 1. Januar 2022 nahezu. Die zugehörigen 600 Jobs und die Entwicklung und Produktion sollen allerdings in der Wedemark bleiben.

Grund des Verkaufs der Konsumenten-Sparte: Allein schaffe man es nicht gegen die großen Wettbewerber auf diesem Markt anzukommen oder auch nur mitzuhalten. Schon vor der Pandemie konnte Sennheiser kaum noch mit den großen wie Apple, Bose Samsung, Sony und JBL Schritt halten.

Von Ralph Hübner