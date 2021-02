Hannover

Der Kopfhörer- und Mikrofonspezialist Sennheiser ist auf der Suche nach einem Partner für sein Konsumenten-Geschäft. Nicht ausgeschlossen ist, dass diese Sparte am Ende ausgegliedert und verkauft wird.

Ob und wie das kommt, sei alles noch offen, erklärt Sennheiser-Sprecherin Mareike Oer: „Wir stehen da ganz am Anfang.“ Man habe „tolle Wachstumschancen in allen vier Geschäftseinheiten“, wolle die Chancen für die Konsumerprodukte (Kopfhörer, Soundbars, High-End Audiogeräte „bestmöglich nutzen“, das gehe „in vollem Umfang nur mit einem Partner an der Seite“. Ein Ziel sei, die „Marktsichtbarkeit“ zu erhöhen – da wäre ein kompetenter und finanzstarker Partner hilfreich.

Trennung läuft

Schon seit längerem arbeite das Unternehmen aus der Wedemark daran, seine Geschäftsbereiche (dazu zählen noch Pro Audio, Business Communications und Neumann) unabhängiger voneinander aufzustellen. „Um die Potenziale in den jeweiligen Märkten bestmöglich ausschöpfen zu können, konzentrieren wir unsere eigenen Kräfte auf die drei Geschäftsfelder im Pro-Bereich und suchen einen starken Partner, der in unser Consumer-Geschäft investiert“, erklärt Daniel Sennheiser, der wie sein Bruder Andreas Geschäftsführer ist.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hälfte des Geschäfts

Die Partnerschaft kann auch „nur“ eine strategische sein (etwa ein Marketing- und Vertriebspartner) oder eine Kapitalbeteiligung ohne Übernahme. Die zur Partnerwahl auserkorene Konsumentensparte macht immerhin gut die Hälfte des Geschäfts aus (Sennheiser-Umsatz 2019 insgesamt: knapp 757 Millionen Euro, drei Millionen Euro Verlust). Das Unternehmen beschäftigt rund 2800 Menschen, 1400 in Deutschland, 1200 am Stammsitz. Bis Ende 2022 sollen 650 Stellen wegfallen, 300 davon in Deutschland: Vergangenes Jahr war der Verkauf eingebrochen, auch im Pro-Bereich (fast keine Veranstaltungen wegen Corona).

Von Ralph Hübner