Hannover

Rammstein, Slipknot, Kiss – für Rockfans in Hannover war 2019 ein guter Jahrgang. Vor allem große Produktionen bescherten der Stadt viel Aufmerksamkeit, dabei hat die Stadt auch auf den kleinen Bühnen viel zu bieten. Die NP gibt einen Ausblick auf die fünf besten Rock-Acts in den kommenden Monaten (die zusammengenommen übrigens immer noch preiswerter sind als eine Karte für Phil Collins). Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen oder online im NP-Ticketshop.

1. Brutus – die Urgewalt aus Belgien

Wenn Metallica-Drummer Lars Ulrich in seinem Podcast von dieser Band schwärmt, darf man aufhorchen: Brutus ist eine Urgewalt aus Belgien, die auch im zweiten Album „Nest“ stilistisch schwer zu fassen ist: Punk, Hardcore, Shoegaze, in manchen Momenten Pop. Im Auge des Orkans sitzt Stefanie Mannaerts, vermutlich ist sie der Grund für die Aufmerksamkeit des Kollegen Ulrich: Eine Frau am Schlagzeug ist auch in diesen modernen Zeiten ein eher seltener Anblick - dass sie gleichzeitig mit mal wütender, mal zerbrechlicher Stimme singt, ergibt ein einzigartiges Spektakel. Hannover, da kommt was auf dich zu: Am 18. September (20 Uhr, 17,20 Euro) spielt das Trio im Chéz Heinz.

2. Van Holzen – da sehen wir schwarz

„Ich und meine Freunde haben Angst/Weil jeder von uns alles haben kann“: Über die Sorgen einer Generation, der zumindest theoretisch die Welt offen steht, ist oft geschrieben und auch gesungen worden. Aber nur wenige klingen dabei schwärzer als der Stoner-Rock von Van Holzen, ein derart talentiertes Trio, dass es 2016 im Alter von 16 (!) Jahren Im Vorprogramm von Papa Roach auftreten durfte. Mittlerweile ist das zweite Album „Regen“ draußen, und wieder schleppt sich die aufreizend gelangweilte Stimme von Florian Kiesling durch die Düsternis. „Keiner hier, der lacht“ heißt es im Song „Schwimmen“ - freuen tun wir uns aber doch sehr auf die vielleicht spannendste deutsche Nachwuchsband seit Kraftklub. Am 5. November im Lux, Karten kosten 19,10 Euro.

3. Black Peaks – zwischen zart und Zoff

Sie war schon mal da in Hannover, 2017 im Vorprogramm der Metalband System of a Down, und es hat ihr gefallen - vor 12.000 Leuten in der ausverkauften Tui-Arnea, das war für die Prog-Rock-Band Black Peaks die ganz große Hausnummer. Zwei Jahre (und ein Album) später sind die Briten ihr eigener Headliner bei der Tour durch Europa, die denkbar schlecht beginnt: Sänger Will Gardner erkrankt, Black Peaks müssen etliche Auftritte absagen, ist aber nun endlich wieder komplett. „All that divides“ heißt das aktuelle Album, und es handelt genau davon: Von den Rissen durch die Gesellschaft - und manchmal auch von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft: „Start building bridges of hope“ singt Gardner in „Slow Seas“ mit einer Stimme, die zwischen zart und Zoff changiert, zwischen Klargesang und Geschrei, zwischen Melodie und bis an Krach grenzende Härte. Günstiger gibt es selten was auf die Ohren: Für 16,80 Euro am 22. Oktober im Lux (20 Uhr).

4. De Staat – Gaga, tanzbar

Mixt man die Chemical Brothers mit den Beastie Boys und rührt etwas Deichkind hinein, landet De Staat auf dem Teller: Ein bisschen Gaga-Avantgarde, viel elektronischer Schnickschnack - und sehr tanzbar. Rock-Puristen werden hier und da die Gitarren vermissen und diese Musik dennoch niemals vergessen. Mehr Einfallsreichtum und Wagnis als die Niederländer bieten gegenwärtig jedenfalls wenige Bands an. Durchbruch, bitte! Am 20. Oktober im Chéz Heinz (20,50 Euro).

5. Kadavar – Retro-Rock mit Pilzpfanne

Kadavar sehen zuweilen aus, als hätten sie eine ganze Pilzpfanne geraucht - das Berliner Trio setzen ihren psychedelischen Retro-Rock auch optisch eindrucksvoll um. Das Rollenspiel mit den 70er-Klischees macht jedoch produktiv und ist überdies schwer erfolgreich: Im September erscheint Album Nummer fünf, Vorgänger „Rough Times“ ist dann zwei Jahre alt - eine Ansammlung an Zitaten aus den letzten Jahrzehnten, Black Sabbath lassen grüßen. Auch nüchtern ist das ein Erlebnis: Am 10. November ab 19 Uhr im Capitol (31,45 Euro).

Von Fabian Mast