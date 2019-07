Hannover

Als Intro läuft Händel. Der Feuerwerkswettbewerb ist eröffnet, nicht in Herrenhausen, sondern in der HDI-Arena, und die Sieger stehen längst fest. Ein Schuss, ein Knall. Rammstein sind da, steigen Mann für Mann aus den Katakomben ihres Bühnenungetüms. Und 44.000 Menschen verfallen in Euphorie.

„Ich kann aufs Glück verzichten“, singt Till Lindemann: „Weil es Unglück in sich trägt, muss ich es vernichten.“ Die arenahohen Schlote brennen in pechschwarzem Rauch. „Was ich liebe“ heißt die erste düstere Vision. Der Ansturm auf alle Sinne hat begonnen. Die Totgeweihten grüßen, und wer eingetreten ist, lasse alle Hoffnung fahren und auch alle Zweifel.

Als nächstes die Standortbestimmung: „Links 2-3-4“ marschiert der Beat, marschieren Christoph Schneiders Schlagzeug und Oliver Riedels überraschend filigraner Bass: „Das Herz schlägt links“ – wo sonst? Viel eindeutiger wird es nicht bei diesem Tanz der Ambivalenzen.

Spiel mit dem Feuer

Die Bühne ist ein Monstrum aus Boxentürmen, Lichtarchitektur und Pyrotechnik. Fritz Langs „Metropolis“ lässt grüßen. Rammstein, denen so oft ein Kokettieren mit Nazi-Ästhetik vorgeworfen wurde, setzen vielmehr eine Traditionslinie fort, die von jenen dunklen tausend Jahren abgeschnitten wurde, und die führt zum Expressionismus der klassischen Moderne, dunkler Romantik und Hieronymus Bosch. Eine Horrorschau, Spiel mit dem Feuer, ein Abgrund aus Lust und Begierden, aus „Tattoo“ und „Sehnsucht“. Kein Gott, nirgends. „Zeig dich!“ Vergeblich. Nur dunkle Obsession.

Von oben fallen die roten Banner, schießen Raketen, flackern gigantische Ventilatoren in vorindustrieller Kulisse. Lebende Action-Figuren davor. Richard Z. Kruspe und Paul Landers hauen mit stoischer Miene ihre Riffs raus, die Taktgeber sind für das Spektakel. Keyboarder Flake Lorenz ist als Goldjunge auf seinem Laufband unterwegs. Lindemann zerkaut die bösen Worte mit treuherzigem Blick – man ahnt, wo Heath Ledger seinen Joker abgeguckt hat. Manche Menschen wollen die Welt brennen sehen. Als Täter und als Opfer.

Und es brennt, auch politisch. „ Deutschland“, ihre hrasende Abrechnung mit der Geschichte einer verlorenen Heimat, inszenieren die Ex-Ostpunks erst im Remix als LED-Totentanz, dann in der wuchtigen Version des Albums: „Meine Liebe kann ich dir nicht geben.“ Kraftwerk steckt da genauso drin wie Krautrock. Widerstand, Wut und Resignation.

Acht Lieder aus dem neuen Album

Ein Rammstein-Konzert ist Karneval und Kindergeburtstag, pure Überwältigungsstrategie; man kann sich ihrer Dringlichkeit nicht entziehen. Natürlich wandert Flake zum Kannibalenlied „Mein Teil“ in den Kochtopf, schnallt sich Lindemann zum pornösen „Pussy“ („Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr“) eine Penis-Kanone um und ejakuliert – Papier ist geduldig – Konfetti ins Publikum. Und zum monströsen „Puppe“ schreit er – „es geht mir nicht gut!“ – das Innere eines übermannsgroßen Kinderwagens an; man mag gar nicht wissen, was drinnen steckt. Das ist böse. Und bizarr. Und eben auch lustig. „Diamant“ als Atempause, aber auch nicht richtig: „Doch was nicht lieben kann, muss hassen.“

Rammstein kehren das Innere nach außen. Sind Katharsis und Camp-Culture. Man kommt diesem Phänomen nicht bei, wenn man diese Shows nur als Rockkonzerte versteht. Das ist weniger AC/DC und Guns n’ Roses als Madonna, Beyoncé und Konsorten. Sie bedienen die selben kulturellen Codes. Nur zeichnen sie damit keine kunterbunte Kaugummiwelt, sondern ein Land der letzten Dinge. Liebe, die scheitert („Mein Herz brennt“), Leid, das krank ist („Heirate mich“), Lust, die sich an den Schwächsten labt wie in der Sextouristenabrechnung „Ausländer“. Metal-Moritaten. Acht Lieder des Abends immerhin stammen vom neuen Album.

Ein Feuerwerkswettbewerb mit 44.000 Siegern

Für „Engel“ geht es auf die B-Stage ins Publikum mit dem Duo Patekok, dann auf dem Schlauchboot zurück auf die Hauptbühne in die Zugaben mit „Du riechst so gut“ und „ Rammstein“. „Ich will“, grollt Lindemann zum Schluss, „dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt“. Um ein Rammstein-Konzert genießen zu können, muss man sich ausliefern. Per Fahrstuhl fährt die Band davon. Ein Abspann, alles Schall und Rauch. In den Ohren fiept‘s, in der Nase der Geruch von Asche. Ein Feuerwerkswettbewerb mit 44.000 Sieger.

Von Stefan Gohlisch