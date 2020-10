Kontrollen in Hannover: Verbotene Straßenprostitution, Verstöße gegen Corona-Regeln und ein Raub

Hannover

Straßen-Prostitution, Gewalt, Kriminalität und verbotener Lärm durch sogenannte Auto-Poser: Die Polizei hat in den vergangenen Wochenendnächten einen Sondereinsatz in der Innenstadt von Hannover gefahren. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt: Damen des horizontalen Gewerbes und ein Freier erhielten Platzverweise, der Auftritt eines DJ in einem Lokal wurde untersagt.

In der Fußgängerzone und der Altstadt von Hannover waren in den Nächten zahlreiche Personen unterwegs. Polizisten kontrollierten Gaststätten, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. In einem Lokal an der Arndtstraße wurden mehrfach vereinzelt tanzende Menschen festgestellt.

DJ darf nicht auftreten

Die Beamten wiesen Verantwortliche der Gaststätte zunächst auf die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen hin. Am Ende musste der Auftritt eines DJ untersagt werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet.

Ebenfalls stellten die Beamten mehrfach unzulässige Straßenprostitution im Bereich der Herschelstraße/Ecke Brüderstraße und an der Mehlstraße fest. Die Einsatzkräfte sprachen sieben Platzverweise aus. Sie registrierten fünf Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Auch ein mutmaßlicher Freier wurde an der Herschelstraße angetroffen. Er bekam von den Beamten eine Gefährderansprache.

Auto-Poser nahmen die Polizisten ebenso ins Visier: Am Marstall/ Scholvinstraße fiel der Fahrer (22) eines Audi RS5 Coupé unangenehm auf, weil er mit Vorsatz stark beschleunigt und dadurch unnötigen Lärm verursachte. Vier Stunden später kontrollierten die Beamten das Auto nach einer Vorfahrtsmissachtung an der Straße Goseriede. Der Fahrer kassierte einen Platzverweis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Einen Radfahrer mit einer Axt zogen die Polizisten an der Fernroder Straße/Volgersweg aus dem Verkehr. Der 18-Jährige war bei Rot über eine Ampel gefahren. Die Axt wurde sichergestellt. Der junge Mann bekommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Raub auf dem Opernplatz

Bei einem Raub auf dem Opernplatz entwendeten zwei unbekannte Täter einem Mann (30) das Portemonnaie. Die Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Dagegen schnappten die Polizisten einen Mann (33) Am Marstall/Schmiedestraße, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf ihn waren die Beamten nach einer Schlägerei, an der insgesamt vier Personen beteiligt waren, aufmerksam geworden. Der 33-Jährige sitzt inzwischen im Gefängnis.

