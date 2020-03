Kontrollen: Polizei stoppt Raser in Hannover und in Laatzen

Hannover

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Süd haben am Donnerstag in Hannover und in Laatzen den Verkehr kontrolliert. Zwischen 10 und 18 Uhr wurden in den Stadtteilen Kleefeld, Bult, Misburg-Nord und in Laatzen 36 Verstöße geahndet.

An insgesamt vier Orten hatten die Beamten ihre Kontrollen durchgeführt. Zunächst überprüften sie die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern an der Berckhusenstraße im Bereich einer Schule – die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 30 km/h. Erfreulich: Keines der 50 gemessenen Fahrzeuge überschritt den zulässigen Grenzwert.

Die Einsatzkräfte stellten an den drei übrigen Kontrollorten mehrere Verstöße fest. Am Bischofsholer Damm registrierten die Verkehrspolizisten sechs Geschwindigkeitsverstöße und zwei Tuningverstöße. Letztere führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der höchste Verstoß lag bei 70 km/h. Etwa 150 Fahrzeuge wurden überprüft.

An der Erich-Panitz-Straße ( Laatzen) kontrollierten die Beamten rund 200 Fahrzeuge und stellten dabei 18 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Spitzenreiter lag dort bei 79 km/h.

Zum Abschluss kontrollierten die Einsatzkräfte an der Schierholzstraße Handy- und Gurtverstöße. Es wurden vier Gurt- und drei Handyverstöße sowie drei sonstige Verstöße (beispielsweise kein Verbandkasten dabei) festgestellt.

Von NP