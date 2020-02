Tempo-30-Zone: Polizei stoppt Raser mit 69 km/h

Hannover

Die Polizei macht Jagd auf Tempo-Sünder am Maschsee. Am Mittwochmorgen haben Beamte die Geschwindigkeit am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer überwacht. Insgesamt 30 Fahrer waren zu schnell.

Von 8 bis 11 Uhr dauerte die Kontrolle am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Höhe einer Schule in der Tempo-30-Zone. Bereits nach kurzer Zeit stellten die Beamten die ersten Verstöße fest.

30 Geschwindigkeitsverstöße

Insgesamt wurden innerhalb von drei Stunden 30 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Sieben der Fahrer waren so schnell, dass sie nun mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Trauriger Spitzenreiter ist ein Mercedes-Fahrer, der mit 69 km/h durch die 30-er-Zone raste. Ihn erwartet neben einem einmonatigen Fahrverbot auch ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro.

Von Britta Mahrholz