Konto geplündert: Gauner heben 35.000 Euro bei Rentner (91) ab

Unbekannte Gauner haben das Konto eines 91-jährigen Rentners geplündert. Die Täter überwiesen mithilfe gefälschter Formulare fast 35.000 Euro auf ein Konto, das sie bei einer Bank in Hannover eröffnet hatten. Anschließend hoben sie das Guthaben an Geldautomaten in Hannover, Langenhagen, Köln und Monheim am Rhein ab. Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus Überwachungskameras nach zwei unbekannten Tätern.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spielte sich der Fall bereits im Sommer ab. Die Ganoven hatten am 26. Juni mithilfe eines gefälschten Überweisungsträgers 34.950 Euro vom Konto des Opfers abgebucht und auf das am 6. April in Hannover eingerichtete Konto transferiert. Eine zweite Überweisung am 6. Juli scheiterte, weil die Bank den Vorgang stoppte.

Geld innerhalb von sechs Tagen abgehoben

Zwischen dem 26. Juni und dem 1. Juli hoben zwei unbekannte Männer an verschiedenen Bankautomaten in Hannover, Langenhagen, Köln und Monheim am Rhein die 32.950 Euro ab. Ein dunkelhäutiger Mann zog insgesamt fünfmal an Automaten in Hannover Geld und einmal in Monheim am Rhein ( NRW). Ein Komplize hob einmal in Köln-Mülheim Geld ab.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

Die Polizei ermittelt wegen Überweisungsbetrugs und Urkundenfälschung. Bisher verlief die Fahndung nach den beiden Tätern ohne Erfolg. Deshalb bitten die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Gaunern.

Dem 91-jährigen Rentner, ein Deutscher, der inzwischen in Belgien lebt, ist kein Schaden entstanden. Aufkommen musste für das verschwundene Geld die Bank.

Fahndung nach zwei Männern

Der dunkelhäutige Täter ist etwa 30 Jahre alt und schlank. Auf dem Foto, das von ihm vorliegt, trug einen schwarzen Hut mit einem roten Band, eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung, ein schwarzes Hemd, ein dunkelgraues Sakko, eine dunkelgraue, lange Hose und braune Sneakers mit weißer Sohle. Über der rechten Schulter hing eine braune Bauchtasche.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

Der Komplize ist schlank, Brillenträger, hat graues, lichtes Haar und Geheimratsecken. Bei der Abhebung in Köln trug er ein helles T-Shirt mit einer Knopfleiste, eine lange, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Am linken Handgelenk hatte er eine silberne Armbanduhr. Zudem hatte der Gesuchte einen blauen Regenschirm mit einem auffallend großen, runden Griff bei sich.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/1092720 zu melden.

