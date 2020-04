Kontaktverbote: Leid aus falsch verstandener Liebe

Hannover

Es gibt Situationen, in denen es einem richtig schwer ums Herz wird. Den geliebten Neffen nicht umarmen zu können. Die Hand der demenzkranken Oma nicht mehr streicheln zu können. Das Baby der Freundin nicht auf den Arm nehmen zu dürfen. Und das eben nicht in einem Krieg, in einer Diktatur – sondern das dürfen wir alles nicht in einem, in unserem, Rechtsstaat.

Paradox: Freiheit bedeutet auch Einschränkung

Der Rechtsstaat bedeutet in diesen Zeiten eben mehr, als die individuellen Freiheiten (und Freizeitmöglichkeiten) zu verteidigen, er ist für das Wohl und Wehe der Gesellschaft verantwortlich. Und eigentlich ist es traurig, dass die Polizei die Kontaktverbote, die unserer Gesundheit dienen, durchsetzen muss. Die Person, die noch einmal ins Pflegeheim zu ihrem Vater will und sich dort hineinschleicht, hat ihn womöglich auf dem Gewissen, wenn sie das Virus zu ihm schleppt. Den Freunden im Park schmecken die gemeinsamen Bratwürste so lange, bis einer oder mehrere im Fieberwahn zu Hause liegen. Wer so egoistisch handelt, macht sich schuldig.

Schuldig haben sich zuvor aber auch Verantwortliche in der Politik gemacht. Die, die Warnungen vor Pandemien ignorierten. Die, die es an Schutzausrüstungen und Personal für Pflegeheime fehlen ließen. Es sind nicht nur die verantwortungslosen Besucher, die aus falsch verstandener Liebe Leid bringen. Das Drama begann schon vor Corona.

Von Petra Rückerl