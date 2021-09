Konsolidierungskurs: Schwennsen nimmt Abschied von Hannovers Messe

Hannover

Sie war das Gesicht der Messe. 31 Jahre lang hat Carola Schwennsen Infa, Pferd und Jagd, ABF, Altenpflege oder Hund & Co gestaltet. Jetzt scheidet die 61-Jährige frühere Chefin der Messetochtergesellschaft Fachausstellungen Heckmann aus dem Unternehmen aus. Im NP-Interview nennt sie die Gründe.

Frau Schwennsen, Sie verlassen die Messe. Sind Schreibtisch und Schränke schon leergeräumt?

Ja, am Donnerstag ist mein letzter Arbeitstag. In 31 Jahren sammelt sich viel an – Bücher Unterlagen noch aus der Expo 2000, Studien, Geschenke aus meiner Anfangszeit im Auslandsgeschäft. Da kommt schon Einiges zusammen. Das Stück, an dem ich am meisten hänge, ist übrigens ein 3o Zentimeter hoher Buddha aus Vietnam. Der stand immer im meinem Büro und hat mich angelächelt.

Buddha-Eigenschaften wie Gelassenheit werden Sie vermutlich in den letzten Jahren nötig gehabt haben. Was hat den Ausschlag für den Abschied gegeben? Dass Fachausstellungen Heckmann nicht mehr eigenständig ist, sondern ein Fachbereich der Messe? Oder aber die coronabedingten Ausfälle Ihrer Messen?

Das ist eine Mischung aus allem. Die Aufgabe Geschäftsführung bei Fachausstellung Heckmann gibt es nicht mehr. Für den Konsolidierungskurs, den die deutsche Messe mit Stadt und Land abgestimmt hat, müssen wir uns von Mitarbeitern trennen – eben auch an der Spitze des Unternehmens. Dazu kommt, dass viele unsere Veranstaltungen in den vergangenen Jahren durch die Pandemie ausfallen mussten.

Was werden Sie wohl am meisten vermissen?

Die Aufregung kurz vorm Messebeginn. Jeder, der Live-Veranstaltungen macht, wird dieses Lampenfieber kurz vorm Auftakt kennen.

Sie wollen mehr Zeit für sich und Ihren Mann haben. Was sind die ersten Pläne für den neuen Unruhestand?

Wir werden Freunde und Familie besuchen und nachholen, was wir in den letzten eineinhalb Jahren durch Corona nicht machen konnten. Ich will mich auf das konzentrieren, für das bislang zu wenig Zeit blieb. Dazu gehört auch ins Theater zu gehen. Da habe ich am meisten Lust dazu. Dafür sind mein Mann und ich in der Vergangenheit auch nach Wien und London gefahren. Das ist unser Ding!

Oft sind Wechsel an der Spitze mit neuen Impulsen für die Geschäftsbereiche verbunden. Werden die Messen, die bisher „Ihre“ gewesen sind, neu ausgerichtet?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen die Projektleiter, die jetzt entscheiden, übernehmen. Für sie bleibt viel Spielraum, etwas anderes zu gestalten.

Viele hatten das Gefühl, gerade die Infa sei das gewesen, was Sie am meisten mögen. War es Ihre Lieblingsmesse?

Es ist die größte Veranstaltung, die wir gemacht haben. Die „Lebensart“ und der Galaabend waren schon sehr schön. Aber auch an der Pferd und Jagd hängt mein Herz. Und das wird auch so bleiben. Ich werde auf allen dieser Messen Besucherin sein.

Von Vera König