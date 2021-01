Hannover

Die aktuelle Quartalsumfrage der IHK Niedersachsen zeigt: Die Geschäftslage im Land hat sich weiter verbessert, bleibt wegen der unklaren Entwicklung angesichts der andauernden Corona-Pandemie aus Sicht von IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt allerdings angespannt.

„Die Stimmung kippt gerade in vielen Branchen und schwankt zwischen frustriert und zunehmend auch verzweifelt. Die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden haben mittlerweile große Existenzängste", sagte Bielfeldt während der Vorstellung der Umfrageergebnisse am Donnerstag in Hannover. „Wir bewegen uns da auf sehr, sehr dünnem Eis!“

Perspektive fehlt

Gerade die durch den „Lockdown“ hart getroffenen Unternehmen bräuchten „dringend eine Perspektive“. Die Politik müsse „schnellstens alles tun, um großen Schaden abzuwenden. Die finanziellen Unterstützungen müssen jetzt erfolgen und es muss möglichst schnell und umfassend geimpft werden“, fordert die IHKN-Chefin. Die staatlichen Überbrückungshilfen kämen zu langsam, die Abschläge reichten nicht und überhaupt sei das Ganze „zu bürokratisch und nicht einfach genug“.

Bürokratieangst

In Erwartung der Home-Office-Verordnung bestehe ebenso die Befürchtung, „dass das eine große bürokratische Belastung für die Unternehmen wird“. Überhaupt ließen sich viele der verhängten Maßnahmen gegen die Corona-Ausweitung in den Unternehmen „nicht oder kaum umsetzen“. Bielfeldt findet es zudem „befremdlich, dass Unternehmen als Treiber der Pandemie dargestellt werden“.

Bremswirkung

Der Konjunkturklimaindikator für das vierte Quartal 2020 ist um zwei auf 91 Punkte gestiegen. Dennoch: Die Erwartungen der knapp 2000 Unternehmen, die zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar Antworten zu der Umfrage geliefert hätten, zeigten „die Bremswirkung der Schließungen und die neue Verunsicherung“.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Quelle: Schaarschmidt

Viele zufrieden

Drei Viertel der Unternehmen seien nach wie vor mit ihrer Geschäftslage zufrieden, während gleichzeitig vielen Einzelhändlern und Dienstleistern die Insolvenz drohe. „Das Eigenkapital ist aufgebraucht, viele Unternehmen stehen vor dem Nichts“, erklärt Bielfeldt. Der Einzelhandelsverband befürchte, dass allein in Niedersachsen von den 40.000 Einzelhändlern 5000 vor der Insolvenz stünden.

Die Wirtschaftslage in Niedersachsen bleibe stark branchenabhängig. Während Einzelhandel, Hotel und Gaststätten, Reise- und Messewirtschaft litten, sei gleichzeitig in der Industrie eine Belebung der Nachfrage aus dem In- und Ausland festzustellen.

Erwartungen

Als „gut“ beurteilt wird die aktuelle Geschäftslage von 28 Prozent (Vorquartal: 22 Prozent, Vorjahr: 31 Prozent) der Unternehmen, 47 Prozent (50, 57) seien zufrieden und 25 Prozent (28, 13) beurteilten ihre Lage als schlecht.

Die Erwartungen an die kommenden Monate haben sich nur geringfügig verschlechtert: Unverändert 16 Prozent der Unternehmen (Vorjahr: 14 Prozent) rechnen mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung, 49 Prozent (Vorquartal 51, Vorjahr 62) erwarten gleich bleibende Geschäfte und 35 Prozent (33, 25) rechnen mit einer negativen Entwicklung.

Wachstumskräfte

Die starke Geschäftsbelebung nach dem ersten „Lockdown“ im Sommer und Herbst zeige, „dass die Wachstumskräfte der letzten Jahre noch weitgehend intakt sind“. Entsprechend hätten sich die Investitionsplanungen erhöht und lägen wieder im langjährigen Schnitt. Laut Bielfeldt „wirkt das Instrument Kurzarbeit und wird es auch eingesetzt“. Die Personalplanungen zeigten sich leicht erholt, blieben aber negativ.

Umfrageergebnisse nach Branchen

Die gegenwärtige Geschäftslage der Industrie hat sich um 19 Punkte weiter stark verbessert und liegt damit nur vier Punkte unter dem Vorkrisenniveau. Trotz höheren Auftragseingängen (besonders in der Autobranche) wird der Auftragsbestand immer noch für zu niedrig befunden. Die Investitionsabsichten sind auch gestiegen, übertreffen sogar den Vorjahreswert.

Der Boom der Bauwirtschaft verliert langsam an Schwung. Die Auftragseingänge sind leicht rückläufig, aber weiter in allen Baubereichen hoch. Wohnimmobilien bleiben gefragt, dürften laut IHKN in diesem Jahr zum alleinigen Wachstumstreiber der Branche werden.

Für den Einzelhandel sei mit Ausnahme der Supermärkte, Drogerien und Apotheken der zweite Lockdown „eine wirtschaftliche Katastrophe“. Nur Einzelhändler mit einem zweiten Verkaufskanal (Click & Collect, Onlineshop) hätten derzeit eine Chance, ihre Kosten zumindest teils decken zu können. Es werde auf die Höhe der zugesagten Hilfen des Bundes ankommen, inwieweit Händler eine Überlebenschance hätten. Mittelständler und Großunternehmen müssten gleichermaßen kämpfen.

Die erneute Schließung des Handels lässt im Verkehrsgewerbe das Transportvolumen sinken, die Personenbeförderung in Bussen und Taxen ist, soweit überhaupt erlaubt, mangels Fahrgästen laut IHKN nur unrentabel zu betreiben.

Die Geschäftslage der Banken ist unverändert zufriedenstellend. Das Kreditgeschäft mit Privatkunden und Investitionskrediten war im vierten Quartal weiter expansiv, die Geschäftserwartungen bleiben aufgrund absehbarer Kreditausfälle ungünstig.

Die Versicherungen sind mit dem Neugeschäft nicht zufrieden, erwarten aber eine Belebung und höhere Beitragseinnahmen.

Bei den Dienstleistungsunternehmen sind die Geschäftsverläufe zwischen den Branchen sehr unterschiedlich. Während die Bereiche Medien und IT, Immobilien, Beratung, Werbung sowie Architektur- und Ingenieurbüros mit der Geschäftsentwicklung zufrieden sind, haben Veranstalter und andere Unternehmen mit direkten sozialen Kontakten kaum Umsätze.

Von Ralph Hübner