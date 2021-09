Hannover

Von Entwarnung keine Spur. Obwohl die Gewerbesteuereinnahme bei der Stadt anziehen, spricht Kämmerer Axel von der Ohe noch immer von einer „dramatisch schlechten Lage“. An den Sparplänen werde nicht gerüttelt. Die Verwaltung will den Haushalt in den kommenden vier Jahren um 90 Millionen Euro entlasten.

Das erwartete Defizit hatte bei rekordverdächtigen 203 Millionen Euro gelegen. Im ersten Halbjahr aber hat die Stadt 660.331 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen – inzwischen sind es sogar 667 Millionen und damit 60 Millionen Euro mehr als geplant. Das ist der wichtigste Posten auf der Habenseite und ist Indiz für besseres Konjunkturklima.

Corona-Pandemie macht zu schaffen

Natürlich schlagen bei Einnahmen und Ausgaben die Folgen der Corona-Pandemie erheblich zu Buche. Allein der Verzicht auf Gebühren für Außengastronomie macht eine Million Euro aus. Städtische Tochterunternehmen wie Enercity schütten deutlich weniger Gewinne aus, das summiert sich auf rund 20 Millionen Euro. Hinzu kommen Subventionsbedarfe etwa für das Hannover Congress Centrum (HCC). „Auch Zinserträge fehlen und die Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind geringer geworden“, berichtete von der Ohe dem Finanzausschuss.

Das Minus im Etat werde um 35 Millionen Euro geringer ausfallen, meint der Erste Stadtrat. So erfreulich das auch sei – es gebe keinen Grund, auf den Konsolidierungskurs zu verzichten oder nach der Kommunalwahl neue Begehrlichkeiten zu versprechen.

Aufgabenkritik in Arbeit

Sparen läuft diesmal nicht nach dem Rasenmäherprinzip. Eine Verwaltungsreform und der Blick auf Verzichtbares sollen die Fachbereiche digitaler, bürgerfreundlicher und zugleich sparsamer werden lassen. Die Aufgabenkritik beginnt Ende des Jahres.

Warum die Umsatzsteuer derzeit nur 61 Prozent der erwarteten 103.157 Millionen Euro ausmacht, also 62.813 Millionen Euro, wollte die Politik im Ausschuss wissen. Zum einen vermutlich, weil auch da Corona Spuren hinterlässt. Vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 galten niedrigere Steuersätze 16 statt 19 Prozent. Auch dass der Onlinehandel boomt und zwar mit für Unternehmen, die hier keine Steuern zahlen, könnte am Ende die Stadtkasse belasten.

