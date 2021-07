Hannover

Die Wirtschaft in Niedersachsen läuft gut, teils sogar sehr gut. Entsprechend ist der Konjunkturklimaindikator der IHK gegenüber dem Vorquartal um 18 Punkte auf 114 gestiegen.

Allerdings gibt es auch ein paar Faktoren, die negativ gesehen werden: Materialknappheit, steigende Preise und fehlende Fahrer im Transportgewerbe etwa.

Quer durch alle Branchen

Die „deutliche Verbesserung der Umfrageergebnisse“ sei in allen Branchen zu sehen, heißt es. „Wir sehen gerade eine Erholungsrallye der Wirtschaft, die aber an vielen Ecken und Enden auf Hindernisse stößt“, sagte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen, während der Vorstellung der Ergebnisse der Quartalsumfrage am Freitag in Hannover. Und sie fügte hinzu: „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Lieferschwierigkeiten in der zweiten Jahreshälfte in den meisten Branchen auflösen.“

Die Wirtschaftslage habe sich in fast allen Branchen deutlich verbessert. Die bestehenden Beschränkungen für verschiedene Dienstleister rund um das Gastgewerbe und Veranstaltungen träfen diese jedoch „unverändert hart“.

Die Zahlen zur Lage

Die aktuelle Geschäftslage wird von 35 Prozent der laut IHK rund 2000 auf die Umfrage antwortenden Unternehmen als gut beurteilt (Vorquartal: 27 Prozent, Vorjahr: 19 Prozent).

50 Prozent (Vorquartal: 49, Vorjahr 42 Prozent) seien zufrieden und 15 Prozent (24, Vorjahr 38 Prozent) beurteilten ihre Lage als schlecht.

Die laut IHK „Wiederbelebung ganzer Wirtschaftszweige“ führe dazu, dass die Investitions- und Personalplanungen „deutlich nach oben angepasst“ worden seien und wieder über dem langjährigen Durchschnitt lägen.

Industrie auf Expanisonskurs

Die Industrie befinde sich im Aufschwung, alle Zeichen stünden „auf Expanison“. Allerdings gebe es wegen des weltweit gleichzeitigen Wiederhochfahren der Produktion vielerorts Materialknappheit und stark steigende Rohstoff- und Vorproduktpreise, etwa bei Metall, Kunststoff, Computerchips oder Baumaterial.

Bauen: läuft wie lange nicht

Die Bauwirtschaft sei die Auftragslage „so gut wie lange nicht“. Sorgen bereiten hier der Materialmangel (Holz, Dämmplatten, Kunststoffprodukte) und rasante Preissteigerungen. Bei Wohnimmobilien nehmen die Auftragseingänge wohl deswegen derzeit nicht mehr zu, im Tiefbau sei die Nachfrage weiter steigend.

Einzelhandel: Konsum zieht an

Der Index für den Einzelhandel „springt“ von 66 auf 105 Punkte, ähnlich wie im Sommer 2020. Grund laut IHK: Die Besucherfrequenz in den Städten hat fast schon wieder Vorkrisenniveau, die Konsumneigung ist für den Handel zufriedenstellend.

Speditionen am Limit

Die Speditionen seien „am Limit“, sie könnten der Auftragsflut – kaum noch nachkommen, nicht zuletzt, weil ihnen Fahrerinnen und Fahrer fehlten. Bus- und Taxiunternehmern hingegen fehlten noch immer viele Fahrgäste.

Personalmangel im Gastrogewerbe

Restaurants und Gaststätten fehle noch deutlich Umsatz, vor allem bei Veranstaltungen, um wieder ohne staatliche Hilfen wirtschaften zu können. Akut sei auch hier ein Personalproblem, da viele Arbeitskräfte während der Pandemie-Schließungen in andere Bereiche abgewandert seien.

Der Aufholprozess wird nach Ansicht von Bielfeldt bei nachlassenden Engpässen und weiteren Erfolgen bei der Bekämpfung der Pandemie in den nächsten Monaten an Fahrt gewinnen – da sei aber eine Gewissheit gefordert, dass „nicht automatisch bei steigenden Inzidenzwerten“ ein Lockdown komme.

Von Ralph Hübner