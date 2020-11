Hannover

Premiere – passend zum Thema. Der Niedersächsische Unternehmerinnenkongress findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Corona-bedingt. In Impulsvorträgen und Diskussionen geht es am Sonnabend, 14. November, um die Veränderung der Arbeitswelt. Neue digitale Skills wie Künstliche Intelligenz oder Bots können Unternehmerinnen helfen, auch beim digitalen Networking und Kommunizieren die Nase vorn zu haben.

Die Teilnahme ist diesmal kostenlos. Per Zoom-Konferenz können Interessierte lernen, was Künstliche Intelligenz für sie und ihr Unternehmen tun kann oder welche Netzwerkstrategie erfolgversprechend ist. Nach Vorträgen und Best-Practice-Beispielen eröffnen sich Chancen auf effektives Business-Speed-Dating.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Fünf Stunden in Erfolg investieren

Die interaktive Veranstaltung wird vom Sozialministerium, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls gestaltet. Sie beginnt um zehn Uhr. Nach der Begrüßung durch Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover, und einem Grußwort von Ministerin Carola Reimann, Ministerin Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, sind Interviews und Impulsvorträge geplant. Der Kongress endet um 15 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Vera König