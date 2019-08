Hannover

Das Unglück geschah mittags gegen 13.15 Uhr in der Kolonie „Alte Treue“ an der Schweriner Straße. Ein Zeuge (45) war auf das Feuer an der Gartenlaube aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert.

Doch die Einsatzkräfte konnten nicht mehr viel tun: Die Laube brannte komplett ab. Die Unglücksursache war zunächst unklar, Brandermittler der Kripo untersuchten die Trümmer. Und kamen jetzt zu dem Ergebnis: An der Rückseite der Laube gelagertes Laub hatte sich in der Hitze und Trockenheit selbst entzündet.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Von NP