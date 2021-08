Hannover

Von Verboten hält Frauke Patzke nichts. Die Kandidatin der Grünen fürs Amt des Regionspräsidenten setzt auf Verantwortung, Ausbau von Angeboten und gute Beispiele. Die Regionsverwaltung müsse bis spätestens 2030 die Netto-Null-Emissionen erreichen, sagt sie. Klimaneutralität sei Pflicht bei Fahrzeugen, Gebäuden und Infrastruktur der Region.

Für das Ziel, das nach dem neuesten Bericht des Weltklimarats zwingender denn je ist, haben die Grünen ihr Klimaschutzprogramm nachgeschärft. Gegen schnellere Erwärmung und extremere Wetter soll ein 20-Punkte-Plan helfen – mit etlichen Ansätzen, die bekannt sind, aber auch mit überraschenden Ideen.

Eine App für verzahnte Mobilität

Moore schützen, um sie als wichtige CO2-Speicher zu erhalten, Wälder aufforsten und erweitern, für eine durchgängige Radinfrastruktur sorgen und eine Offensive für Wind-und Sonnenenergie starten – alles schon berichtet. Was Patzke fordert, damit jeder weiß, wie er mit seinem E-Bike am besten von Hemmingen nach Barsinghausen kommt, klingt interessanter. „Warum gibt es keine App, die Mobilitätsangebote und -möglichkeiten verzahnt, einen schöne Radroute nach Weetzen sucht und dann Umsteigemöglichkeiten mit Bus und Bahn sucht?“ Was sich in Finnland längst bewährt, sei hier Fehlanzeige und mache die Tourenplanung so kompliziert, dass viele dann doch ins Auto stiegen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtiger als die Einführung eines 365-Euro-Tickets ist der Grünen-Kandidatin die Schaffung von neuen Linien und bedarfsgerechten Nahverkehrsangeboten. Mit einem „Check-in-Check-out-System“ per Handy könne beispielsweise die Bezahlung vereinfacht werden.

Ständiger Klimarat soll kommen

„Klimaschutz wird Sache der Regionspräsidentin“, sagt Patzke. Sie will im Fall ihrer Wahl einen ständigen Klimarat einberufen, besetzt mit Vertretern der 21 Kommunen, Wissenschaft, Wirtschaft und Regionsgesellschaft. Zu dessen ersten Aufgaben dürfte die Überarbeitung des Masterplans „100 Prozent für den Klimaschutz“ gehören. Dringend notwendig sei ein zentrales, jährlich durchgeführtes Energie-Controlling, um den aktuellen Stand der CO2-Emmissionen auszuweisen.

Die Klimaschutzagentur weiß Patzke als guten Partner für die Zielerreichung. Finanziell ausgebaut könne die ein Konzept erstellen für die energetische Sanierung aller Regionsgebäude. Überhaupt seien in der Region Fotovoltaikanlagen im Wert von weit mehr als einer Milliarde Euro innerhalb von 14 Jahren umsetzbar – an Autobahnen und Straßen, an Schienen, auf Halden, über Parkraum. Die Fläche für Windenergie soll von bisher 0,8 auf zwei Prozent steigen.

Pläne vom Airport erwartet

Von der energieintensiven Industrie aber auch dem Flughafen erwartet Patzke Dekarbonisierungspläne bis 2035, also die Abkehr vom Kohlenstoff. Fliegen müsse auch in Zukunft möglich sein – „aber mit anderen Kraftstoffen“. Grünen-Parteichefin Anne Dalig geht da noch weiter. Für 29 Euro nach Mallorca zu fliegen, soll nicht mehr möglich sein. Und bitte auch keine Billigangebote des Nachts, weil Lärm bekanntlich der Gesundheit schade.

Mit gutem Beispiel vorangehen will die Kandidatin der Grünen. Machte das jeder, meint sie, müsse man gar nicht nachdenken über Feuerwerksverbote zu Silvester. „Wenn wir uns 364 Tage an Klimaschutz halten, sind an einem Tag Böller möglich.“ Bei ihr, in Harkenbleck, würde sie kein Feuerwerk entfachen. „Schon mein Vater hat da lieber an ’Brot für die Welt’ gespendet.“ Als Regionspräsidentin, so setzt sie noch hinzu, will sie weiter mit dem Rad, Bussen und Bahnen unterwegs sein, ansonsten ein kleines klimafreundlicheres Auto nehmen. „Den Status dicker Dienstwagen brauche ich nicht.“

Von Vera König