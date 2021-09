Hannover

Gut 37 Prozent der Wähler in der Region wollen Steffen Krach als Regionspräsidenten. Das ist das Ergebnis der ersten Runde am Sonntag. Auf der sicheren Seite ist der SPD-Mann damit allerdings noch nicht. Er wird sich in der Stichwahl am 26. September mit CDU-Frau Christine Karasch auseinandersetzen müssen. Die Regionsrätin gibt sich trotz ihres Rückstandes von sieben Prozentpunkten kämpferisch – und hat auch gute Gründe dafür.

Denn bei der letzten Wahl zum Regionspräsidenten 2014 hatte SPD-Mann – und Noch-Amtsinhaber – Hauke Jagau in der ersten Runde mit 47,3 Prozent die Nase noch klar vor CDU-Kandidat Axel Brockmann mit 38,7 Prozent. In der Stichwahl wurde es allerdings eng. Jagau holte 50,9 Prozent der Stimmen, Brockmann 49,1 Prozent.

SPD spekuliert auf grüne Stimmen

Viel wird also davon abhängen, wie sich bei der Stichwahl die Wähler entscheiden werden, die zuvor für die Grüne Frauke Patzke gestimmt haben oder für einen anderen der insgesamt acht Kandidaten und Kandidatinnen.

Hier mag Krach einen strategischen Vorteil haben. Denn politisch könnten sich viele Wähler der Grünen näher bei der SPD als bei der CDU sehen, darauf jedenfalls spekulieren viele der Genossen. Zudem bleibt abzuwarten, ob die in der ersten Runde unterlegenen Grünen eine Wahlempfehlung aussprechen werden.

Ein großes Problem bei den vorangegangenen Stichwahlen war es, die Wähler der ersten Runde noch einmal an die Urne zu bringen. Bei den Wahlen zum Regionspräsidenten 2006 und 2014 rutschte die Wahlbeteiligung massiv in den Keller. Bei der Wahl 2014 von 46,5 auf nur noch 28,1 Prozent, 2006 von 46,9 auf 27,8 Prozent.

Bundestagswahl bringt Wählermobilisierung bei Stichwahl

In diesem Jahr könnte es allerdings sein, dass die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde sogar höher ausfällt als in der ersten Runde. Das liegt daran, dass die Stichwahl zum Regionspräsidenten am 26. September parallel mit der Bundestagswahl stattfindet, an der stets mehr Wähler teilnehmen als an den Kommunalwahlen. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in der Region Hannover bei 78,3 Prozent, gegenüber rund 54 Prozent bei der ersten Runde der Regionspräsidentenwahl am Sonntag.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wähler für die Stichwahl zu mobilisieren, wird also weniger das Problem der Parteien sein. Größer könnte dafür der Effekt ausfallen, wie viel Rückenwind die Kandidaten in der Region durch die Politik auf Bundesebene bekommen. Ohne Zweifel werden Krach und Karasch noch einmal zwei Wochen engagierten Wahlkampf abliefern müssen, um am Ende Regionspräsident oder Regionspräsidentin zu werden. Allerdings könnte ihr Ergebnis in zwei Wochen ein Stück weit auch davon abhängen, wie sich Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) auf der Zielgeraden präsentieren.

Von Christian Bohnenkamp