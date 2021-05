Hannover

Erst das Personal, jetzt das Programm, das die SPD den „Hannover-Plan“ nennt: Auf ihrem Programmparteitag haben Hannovers Sozialdemokraten am Sonnabend ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl veraschiedet, ab Anfang Juni steigt die SPD dann in ihre Kampagne ein. „Wir wollen wieder stärkte Kraft werden, der Hannover-Plan ist der Zukunftsplan der Stadt“, formulierte Parteichef Adis Ahmetovic das politische Ziel seiner Partei für die Wahl im September gleich mit.

Der „Hannover-Plan“ gliedert sich grob in drei Eckpunkte: Soziale Gerechtigkeit, Innovation und Fortschritt sowie nachhaltiges, gesundes Leben. Etwa 4000 Genossen und einige 100 nicht parteigebundene Hannoveraner hätten sich seit Anfang 2020 an dem Prozess beteiligt, in Stadtteil-Konferenzen und 60-minütigen Lunchtreffen hätte sich dann das Programm herausgebildet, berichtete die zweite Parteivorsitzende Ulrike Strauch. „Bis Freitagnachmittag wurde an dem Hannover-Plan noch gearbeitet. Wir sind sehr glücklich mit den Inhalten.“

Ein „kommunaler Digitalpakt“ für Hannovers Schulen

Kitas, Krippen und Schulen – hier will die SPD klare Akzente setzen. Zum Beispiel: „Unter Corona haben Kinder und Jugendliche besonders gelitten. Wir brauchen mehr Betreuung, wir müssen mehr investieren“, so Adis Ahmetovic. Ein Ende müssten auch die Dorf-Container an Hannovers Schulen wegen der Platzprobleme haben. Das sei ein Zustand, der für eine Landeshauptstadt unwürdig sei. „Das können wir so nicht akzeptieren.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben ist ein weiteres SPD-Anliegen – jeder Schüler müsse einen Zugang ins Internet haben. Die SPD fordert einen „kommunalen Digitalpakt“ mit Laptop oder Tablet für jeden Schüler. Eine Idee aus dem programmatischen Stadtteildialog in Vahrenwald/List hat die SPD außerdem beim Thema gesundes Essen an Schulen aufgegriffen: In einer Art Quartiersmensa mit regionalen Produkten sollen Schüler aus einem Stadtteil regelmäßig subventioniertes Essen bekommen, schlägt die SPD vor – unabhängig ihrer sozialen Herkunft. Trägerin dieser Stadtteilmensen soll die Stadt Hannover sein. Ob dieses Projekt aber finanzierbar sei, müsse sich noch zeigen.

Bis 2026 sollen 10.000 neue und bezahlbare Wohungen entstehen

Ehrgeizig auch das Vorhaben beim Wohnungsbau: Bis 2026 will die SPD 10.000 bezahlbare Wohnungen schaffen, wobei es der Partei nicht nur um den geförderten Sozialbau geht, sondern auch um Wohnungen im mittleren Preissegment. „Uns darf der gesellschaftliche Mittelteil nicht wegbrechen, in dem sich etwa junge Familien Wohnraum im Umland suchen, weil es dort preiswerter ist“, sagt Adis Ahmetovic.

Beim Thema Arbeitsplätze setzt die SPD auf eine „Allianz der Arbeit“ – Arbeitgeberverbände und Gesellschaften will die Partei an einen Tisch holen, um darüber nachzudenken, wie man Jobs in Hannover erhalten oder sogar schaffen könnte. Adis Ahmetovic: „Durch Corona befinden sich etwa 100.000 Menschen in Kurzarbeit, einige von ihnen werden nach der Pandemie nicht wieder in ihre Jobs zurückkehren.“ Hier müsse man nach Lösungen auch auf kommunaler Ebene suchen.

Von Andreas Voigt