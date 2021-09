Kommunalwahl: Das sind die Positionen der Parteien zu den wichtigsten Wahlthemen in Hannover

Hannover

Wahlen in der Region Hannover: Bei der Kommunalwahl am Sonntag entscheiden Wahlberechtigte mit ihrer Stimmabgabe über die Zukunft und Richtung der Region. Die NP erklärt, welche Richtung die verschiedenen Parteien gerne einschlagen möchten – und welche Wahlversprechen sie in Bezug auf fünf wichtige Wahlthemen machen.

Wahlthema 1: Nahverkehr

Beim Thema Mobilität machen sich die Parteien vielfältige Gedanken – der Nahverkehr ist eine wesentliche Stellschraube bei der Verkehrswende, die die Region Hannover als zuständige Behörde für den Nahverkehr längst entdeckt hat. Die Parteien sind sich einig: Radwege müssen ausgebaut werden, ebenso Bus- und Bahnlinien. Die SPD fordert außerdem ein 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen, ebenso die CDU auf Regionsebene. Die Grünen sind da zurückhaltender, sie wollen zunächst die Taktung von Bussen und Bahnen verbessern.

Beim Innenstadtverkehr gibt es schärfere Trennlinien. Die CDU etwa lehnt Straßensperrungen ab und fordert den „Erhalt von Parkplatzangeboten“. Die Grünen haben das Ziel, Hannovers Innenstadt bis 2030 „weitgehend autofrei“ zu gestalten. Die SPD spricht von einer „autoarmen Innenstadt“, in der Einzelhändler weiterhin beliefert werden können. Die FDP setzt sich für eine dichtere Taktung bei den Bussen in den Abendstunden ein, ebenso möchte sie einen „Nachtsternverkehr“ auch werktags etablieren. Die Linke möchte eine engere Taktung von Bus, Stadtbahnen und S-Bahnen, und das auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

Die Grünen setzen außerdem noch auf eine Individualisierung im Nahverkehr, heißt: Busse im Umland sollen nach Fahrplan fahren, aber auch nach Bedarf. Fahrgäste buchen dabei ihre Fahrt per App oder Telefon. „Wir wollen digital mobil in Bus und Bahn unterwegs sein“, heißt es im Programm. Kunden könnten ihre täglichen Wege abhängig von Ziel, Wetter, Verkehrslage und Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln mit einer App auf dem Smartphone buchen. Ein digitaler Zugang soll die flexible und einfache Nutzung dieser Apps erleichtern. Zudem könnten so verschiedene Mobilitätsangebote miteinander kombiniert werden. Auch die Sperrzeiten für die Mitnahme von Fahrrädern in Bus und Bahn will die Umweltpartei aufheben.

Jahresticket oder erst einmal eine bessere Taktung von Bus und Bahn? Die Parteien haben in Bezug auf den Nahverkehr andere Vorstellungen. Quelle: Nancy Heusel

Die AfD schließlich möchte das Stadtbahnnetz ausbauen und setzt sich laut deren Wahlprogramm für einen Ausbau des Stadtbahn-Tunnelsystems ein.

Wahlthema 2: Schulen

Beim Thema Schulen heißt es eher klotzen statt kleckern – keine Partei will es sich mit der Elternschaft verderben, so scheint es. Gutes Essen, Ausbau von Ganztagsbereichen, digitale Ausstattung – alles Wünsche, die sich in den Wahlprogrammen wiederfinden. Unterschiede gibt es aber dennoch. Die Grünen möchten, dass alle Gesamtschulen in Hannover eine gymnasiale Oberstufe erhalten. Die CDU hält an der Wahlmöglichkeit zwischen den Schulformen Gymnasium, Realschule, Oberschule, Gesamtschule und Förderschule fest. Die SPD dagegen will mittelfristig nur noch Gymnasien und Gesamtschulen in Hannover.

Kitas, Krippen und Schulen – hier will die SPD klare Akzente setzen. Zum Beispiel: „Unter Corona haben Kinder und Jugendliche besonders gelitten. Wir brauchen mehr Betreuung, wir müssen mehr investieren“, sagte Parteichef Adis Ahmetovic schon vor Wochen.

Klotzen statt kleckern: Das Thema Schule scheint allen Parteien wichtig zu sein. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Ein Ende müssten auch die Dorf-Container an Hannovers Schulen wegen der Platzprobleme haben. Das sei ein Zustand, der für eine Landeshauptstadt unwürdig sei. Die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben ist ein weiteres SPD-Anliegen – jeder Schüler müsse einen Zugang ins Internet haben. Auch die FDP setzt sich dafür ein, „wesentlich mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen“ bereitzustellen.

Die CDU Hannover steht für ein differenziertes Bildungssystem und eine hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schulen ein. Ein „Zwei-Säulen-Modell“, wie es die SPD möchte, lehnen die Christdemokraten kategorisch ab.

Whalthema 3: Handel

Die Corona-Krise mit dem Lockdown über Monate wirkte wie ein Brennglas, doch die Probleme des City-Einzelhandels gibt es schon länger. Bestes Beispiel ist Karstadt-Kaufhof an der Georgstraße, das ebenso leer steht wie zahlreiche – vor allem inhabergeführte Geschäfte. Die Stadtverwaltung hat den „Innenstadtdialog“ zur Revitalisierung bereits angeschoben und die Parteien machen sich nun eigene Gedanken, wie Innenstadt und Handel belebt werden können.

Die CDU besetzt ihre klassischen Themen wie Sauberkeit, Sicherheit, Ordnung und Begrünung zur Steigerung der Attraktivität. Die Partei setzt aber auch auf das Thema „Smart City Hannover“ – und meint damit die Vernetzung des Einzelhandels in der Innenstadt und der Standortgemeinschaften. Durch die weitere Vernetzung von Einzelhändlern mit Logistikdienstleistern könnten „Same-Day-Delivery-Angebote“ – also ein Express-Liefer-Dienst – möglich gemacht werden, heißt es im Wahlprogramm außerdem. Damit könnten lokale Angebote gegenüber Onlinehändlern konkurrenzfähig bleiben.

Hannover, Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Die SPD setzt auf die Fortführung des Innenstadt-Dialogs und auf die Förderung von „Neu-Gründerin“ oder Erweiterungen von Geschäftsideen im Einzelhandel, wie es im Wahlprogramm heißt. Meint: Die Stadt soll Flächen (Real-Labore) zur Verfügung stellen, in denen die Unternehmer ihre kreative Ideen „testen“, ohne lange Mietverträge abschließen zu müssen. „Dadurch soll die Hemmschwelle für die Entwicklung neuer Einzelhandelsstandorte gesenkt werden“, so die Sozialdemokraten.

Die FDP fordert in erster Linie die Eigeninitiative der Händler und frische Ideen wie Pop-Up-Stores, wie es im Programm nachzulesen ist. Darüber hinaus möchte die Partei die Zusammenführung von Handel, Wohnen, Dienstleistung und Freizeitaktivitäten in der Innenstadt von Hannover erreichen – als Gegenentwurf zur schleichenden Verödung. Um die Innenstadt zu entlasten, wollen die Grünen die autofreie City auf den Weg bringen und den dadurch gewonnenen Freiraum umwandeln in innerstädtische Grünoasen. Damit solle die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Wahlthema 4: Wohnen

Nur bei wenigen Themen gibt es zwischen den Parteien so große Einigkeit wie beim Wohnen: Hannover braucht mehr Wohnungen, damit Mieten und Immobilienpreise nicht weiter klettern. Das ist Konsens. Unterschiede gibt es dennoch bei der Einschätzung dazu, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Besonders offensiv geht die SPD das Thema an. Bei ihr taucht dieses im Wahlprogramm ganz oben auf. 10.000 neue Wohnungen will sie bis 2026 in Hannover neu bauen lassen. Damit diese bezahlbar bleiben, will die Partei verstärkt auch Wohnungen im mittleren Segment bezuschussen. Sie sollen für acht Euro zu haben sein und künftig in Neubauquartieren einen Anteil von 50 Prozent ausmachen. Weil aus Sicht der SPD Homeoffice dauerhaft eine größere Rolle spielen wird, sollen verstärkt Büroflächen zu Wohnungen umgebaut werden.

Hannover braucht mehr Wohnraum: Mehr Wohnungen, damit Mieten und Immobilienpreise nicht weiter klettern. Quelle: Christian Behrens

Mehr Wohnungen im mittleren Segment will auch die CDU. Allerdings will sie zudem den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern vorantreiben, um jungen Familien eine Perspektive in Hannover zu bieten. Für sie soll auch ein Sonderförderprogramm aufgelegt werden. Um das Bauen erschwinglicher zu machen, will die CDU die bisher in Hannover geltenden Auflagen reduzieren, darüber hinaus soll die Bearbeitung von Bauanträgen deutlich beschleunigt werden.

Die Grünen setzen beim Wohnungsbau auf das Prinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Sie wollen lieber bereits erschlossene Flächen besser ausnutzen und Brachen entwickeln, anstatt im großen Stil Neubaugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen. Auch die Aufstockung bestehender Gebäude sieht die Partei als Möglichkeit an, zusätzliche Wohnungen zu schaffen. Zudem soll die statt verstärkt selbst Flächen ankaufen, um diese per Erbpacht an öffentliche Wohnungsunternehmen und Genossenschaften zu vergeben.

Auf die Vergabe von Grundstücken per Erbpacht setzen auch die Linken. Sie wollen außerdem den Anteil der Sozialwohnungen von bisher 30 auf 50 Prozent steigern. Ein besonderes Anliegen ist ihnen außerdem die Einführung einer Zweckentfremdungssatzung, damit dringend benötigte Wohnungen nicht im großen Stil über die Plattform Airbnb an Touristen vermietet werden.

Die FDP ist gegen Verbote und Quoten. Wohnungen sollen für sämtliche Lebenssituationen geschaffen werden, vor allem für den Mittelstand. Sie setzt sich für eine konsequente Digitalisierung des Bauantragsverfahrens ein. Regeln und Bauauflagen sollen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die AfD macht sich für eine „Verdichtung mit Augenmaß“ stark. Auch der soziale Wohnungsbau müsse ausgeweitet werden, heißt es im Programm.

Wahlthema 5: Klimaschutz

Der Klimaschutz ist auf Bundesebene das ohne Zweifel dominierende Thema im Wahlkampf. Doch lassen sich die angestrebten Ziele kaum erreichen, wenn nicht auch die Kommunen in ganz Deutschland mitziehen. Deshalb kommt es auch auf die Konzepte an, die die Parteien für Hannover und die Region haben.

Die Grünen wollen Hannover und die Region bis spätestens 2035 klimaneutral machen. Der gesamte Gas- und Stromverbrauch soll dazu so schnell wie möglich auf 100 Prozent Ökostrom und „grünes Gas“ umgestellt werden. Für Neubauten will die Partei eine Solarpflicht, alle kommunalen Gebäude sollen bis 2030 mit Solaranlagen ausgestattet werden. Auch der Moorschutz soll einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO2 leisten, weil dieses darin gespeichert wird.

Hannover, Klimacamp vor dem Neuen Rathaus ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Auch die SPD will bis 2035 Hannover und das Umland klimaneutral machen. Während die Grünen den Kohleausstieg mit dem Kraftwerk Stöcken jedoch als verbindliches Ziel bis 2026 vorgeben, will die SPD diesen zwar auch „so schnell wie möglich“. Als spätestes Datum gibt sie allerdings 2030 vor. Der Partei ist auch die Anpassung an den Klimawandel wichtig. Frischluftschneisen in der Stadt sollen Hitzeinseln verhindern. Ein intelligentes Wassermanagement soll den Umgang mit Starkregen aber auch Dürreperioden erleichtern. Eine Pflicht für Solaranlagen bei Neubauten will die SPD nicht. Stattdessen sollen Anreize per Förderung geschaffen werden.

Die CDU setzt sich ebenfalls für eine „verstärkte Förderung“ von Solaranlagen und Dachbegrünung ein. In der Innenstadt soll es mehr Grünflächen geben. Per App sollen Bürger Vorschläge für neue Bäume und Blühwiesen machen. Ein Ziel für Klimaneutralität formuliert die CDU in Hannover allerdings nicht. In der Region will sie den Ausstoß von CO2 bis 2030 um 65 Prozent senken. Grundsätzlich setzt die CDU „weniger auf Verbote“ und stattdessen auf „Anreize sowie intelligente, energiesparende und emissionsvermeidende Technik“.

Die FDP setzt ebenfalls auf „innovative Alternativen anstatt auf Verbote“. Die Klimaziele müssten „ohne wirtschaftlichen und sozialen Schaden“ erreicht werden. Die Stadt Hannover solle dabei Partner sein und „keine bürokratischen Hürden in den Weg stellen“. Ein konkretes Klimaziel formuliert auch die FDP nicht.

Die Linken wollen Hannover bereits bis 2030 klimaneutral machen. Das Kraftwerk Stöcken soll bis 2026 abgeschaltet werden. Als wichtige Kaltluftzonen sollen Hannovers Kleingärten erhalten werden. Die AfD hält Millionenausgaben für eine klimaneutrale Region für „sinnlos“, will allerdings mehr Grün im Stadtgebiet Hannovers.

Von Christian Bohnenkamp und Andreas Voigt