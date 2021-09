Hannover

Es war der erste Stimmungstest nach den Oberbürgermeister-Wahlen im Jahr 2019 – und wieder überraschten die Grünen. Mit 27,7 Prozent der Stimmen lagen sie bei der Wahl des Rates kurz vor dem Ende der Auszählung denkbar gleichauf mit der SPD (27,7 Prozent). Die Zeichen stehen nun auf die Wiederauflage eines rot-grünen Bündnisses, erstmals erprobt im Jahr 1989.

„Der Ball liegt jetzt bei den Parteien, sie werden die Gespräche führen müssen“, sagte der grüne Oberbürgermeister Belit Onay am späten Sonntagabend. Außerdem: „Es braucht ein progressives, stabiles Bündnis.“ Sollte es eine Unzufriedenheit vieler Bürger und Bürgerinnen mit Wartezeiten in Bürgerämtern, der Kfz-Zulassungsstelle, aber auch mit dem Kurs Richtung autofreie Innenstadt geben – sie hat sich an dem Wahl-Sonntag nicht ausgedrückt.

Aber auch Hannovers Sozialdemokraten hatten Grund zur Freude. Abgestraft noch bei der Wahl des Oberbürgermeisters 2019, als ihr Kandidat Marc Hansmann nur 23,5 Prozent der Stimmen erhielt und es nicht mal gegen Onay in die Stichwahl schaffte, sieht es jetzt im Rat der Stadt etwas besser aus. Allerdings blieben die Sozialdemokraten unter dem Ergebnis von 2016 (31,3 Prozent).

Enttäuschung bei der CDU

Große Enttäuschung herrschte dagegen bei Hannovers Christdemokraten, sie schaffen es nicht zuzulegen – rund 21 Prozent (2016: 24,4 Prozent). „Es wäre schön gewesen, wenn die Wähler kommunalpolitisch gewählt hätten und nicht nach bundespolitischen Trends“, sagt CDU-Ratsherr Lars Pohl. Vielleicht war es aber auch ein Fehler, den Fokus so sehr auf Straßensperrungen in der City zu legen – und noch Mitte August anzukündigen, neue Gefahren für Wirtschaft, Jobs und Umwelt drohten durch ebendiese im September. Was eben dann doch nicht passierte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu kommt, dass die bisherige CDU-Fraktionsspitze nach dieser Wahl abdankt. Jens Seidel, Kerstin Seitz und Jens-Michael Emmelmann sind verlässliche Größen. Doch wer rückt jetzt nach vorn? Auf jeden Fall eine neue junge Männer-Truppe, vermutlich eher Scharfmacher als Weichspüler.

Verlässliche Mehrheit?

Für Hannover ist auf jeden Fall eine Mehrheit wünschenswert, die aus mehr als einer Stimme besteht. Eine Mehrheit, die verlässlich miteinander arbeitet und nicht wie bei der im ersten Anlauf gescheiterten Wahl von Anja Ritschel (Bündnis 90/Die Grünen) zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin, die „Verräter“ im eigenen Bündnis wittert und das dann anschließend krachend scheitern lässt.

„Wir werden Vertrauen aufbauen müssen“, sagte auch Onay. Eine Neuauflage des Ampel-Bündnisses scheint dagegen ausgeschlossen: „Es läuft auf Rot-Grün hinaus. Aber gut, dann werden wir eine freundliche Oppositionsarbeit machen“, sagt Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP.

Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich der Rat der Stadt zusammen ruckelt und auf was sich die Partner an Schwerpunkten für die kommenden fünf Jahre einigen. Egal welche Farben das Bündnis haben wird: Viel Spielraum hat es wegen der durch Corona knappen Kasse jedoch nicht.

Von Vera König