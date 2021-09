Hannover

Noch bis 31. Oktober ist Hauke Jagau (60), Präsident der Region Hannover. Dann übernimmt sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin.

Herr Jagau, die letzten Male waren Sie selbst im Wahlkampf um das Amt des Regionspräsidenten. Diesmal bewerben sich andere darum. Sie gehen in den Ruhestand. Ein anderes Gefühl?

Ein völlig anderes Gefühl. Sehr viel entspannter. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass ich nicht selber für ein Amt kandidiere. Gespannt habe ich das natürlich trotzdem verfolgt. Schließlich möchte ich, dass meine Arbeit gut weitergeführt wird.

Die Wahl fand unter Corona-Bedingungen statt. Teilweise mussten Wähler lange warten, manche sollen entnervt gegangen sein. Ist das ein Problem?

Vielleicht müssen wir schauen, ob wir für die Stichwahl und die Bundestagswahl die Räume vergrößern können und mehr Wahlkabinen aufstellen. Grundsätzlich liegt das allerdings in der Hand der Wahlleiter in den Kommunen. Allerdings muss man bedenken, wie viele Zettel auszufüllen waren. Wenn dann die Wahlbeteiligung etwas höher ausfällt, macht sich das gleich zeitlich bemerkbar. Ich persönlich glaube, dass wir in fünf Jahren die Möglichkeit haben werden, online zu wählen.

Für Steffen Krach und Christine Karasch geht es nun in die Stichwahl. Was kommt auf die Kandidaten zu?

Im Grunde bist du am Wahlabend schon völlig platt. Und dann musst du natürlich noch einmal zwei Wochen richtig Gas geben. Das wird nicht einfach für die beiden. Ich erinnere mich, dass ich an den ersten freien Tagen nach meiner letzten Wahl erst einmal vier Tage fast nur geschlafen habe.

Von Christian Bohnenkamp