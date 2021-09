Hannover

Kommunalwahl 2021 in der Region Hannover – von 8 bis 18 Uhr sind an diesem Sonntag die Wahllokale geöffnet. Es werden die neue Regionspräsidentin oder der neue Regionspräsident sowie die Regionsversammlung gewählt, dazu die Räte in den 21 Städten und Gemeinden, Ortsräte in fast allen Umlandkommunen sowie Bezirksräte als deren Äquivalent in der Stadt Hannover. In 14 Städten und Gemeinden wird zusätzlich die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gewählt.

Allein in der Landeshauptstadt Hannover sind rund 4400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz, um nach Schließung der Wahllokale die Stimmzettel auszuzählen. Mehr als 90.000 Personen hatten im Stadtgebiet bereits vorab per Briefwahl an der Kommunalwahl teilgenommen.

Erste Ergebnisse der Direktwahlen werden ab 19/19.30 Uhr erwartet – das Ende der Auszählung für alle Kommunalen Vertretungen wird erst in der Nacht zu Montag erwartet. Prognosen oder Hochrechnungen wie bei der Bundestagswahl wird es bei der Kommunalwahl in Niedersachsen nicht geben – die Nachfragen am Wahllokal, aus dem sich die Prognosen der Wahlforscher normalerweise speisen, sind bei Kommunalwahlen mit ihren zahlreichen einzelnen Stimmabgaben viel zu kompliziert.

Sollte es bei den Direktwahlen im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung geben, so gibt es in den betroffenen Kommunen am 26. September neben der Bundestagswahl Stichwahlen zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Alle Ergebnisse können Sie hier am Abend live verfolgen:

Kommunalwahl in Niedersachsen

Die Wahl des Rates in Hannover

Die Stadtbezirksratswahl in Hannover

Die Wahl des Regionspräsidenten/der Regionspräsidentin

Die Wahl der Regionsversammlung

Weitere Entwicklungen des Wahltages können Sie in unserem Liveticker verfolgen

Die Bürgermeisterwahlen in den Kommunen

Burgwedel

Garbsen

Hemmingen

Isernhagen

Laatzen

Langenhagen

Pattensen

Ronnenberg

Seelze

Springe

Uetze

Wedemark

Wennigsen

Wunstorf

Von Katharina Klehm