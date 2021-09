Kommunalwahl 2021: Der Liveticker zur Wahl in Hannover und Niedersachsen

Hannover

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind an diesem Sonntag bereits knapp 6,5 Millionen Menschen in Niedersachsen dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. In der Stadt Hannover sind 400.000 Menschen wahlberechtigt, im Umland kommen nochmal rund 502.000 wahlberechtigte Personen hinzu. Sie entscheiden über die neue Regionspräsidentin oder den neue Regionspräsident sowie die Regionsversammlung, dazu die Räte in den 21 Städten und Gemeinden, Ortsräte in fast allen Umlandkommunen sowie Bezirksräte als deren Äquivalent in der Stadt Hannover. In 14 Städten und Gemeinden wird zusätzlich die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gewählt.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach beginnt die Auszählung der Stimmen. Vorab haben bereits viele Menschen in der Region Hannover per Briefwahl abgestimmt – das sorgte zeitweise für lange Schlangen im Rathaus. Für die Kommunalwahlen haben allein in der Stadt Hannover 92.387 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt – ein Rekord.

Alle Entwicklungen an diesem Wahltag können Sie in unserem Liveticker verfolgen:

- - Rekord: Beteiligung bei Briefwahl knackt 90.000er-Marke Fast jeder vierte Wahlberechtigte hat in der Stadt Hannover Briefwahlunterlagen beantragt. Das Interesse war noch nie höher. Für die Kommunalwahlen haben in der Stadt Hannover 92.387 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt – ein Rekord. Das steht nach Schließung der Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald am Freitagmittag fest. Damit haben fast doppelt so viele Personen wie bei der Kommunalwahl 2016 diese Möglichkeit genutzt.

- - Hannover: Die Kommunalwahlen in Niedersachsen haben reibungslos begonnen Wie die Landeswahlleitung am Sonntagmorgen in Hannover mitteilte, wurden keine Probleme oder Auffälligkeiten bei der Öffnung der rund 8200 Wahllokale für die Kommunalwahlen in Niedersachsen bekannt.



Knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Land sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage zu entscheiden. Zudem werden in einigen Kommunen neue Bürgermeister und Landräte - in Hannover und Umland: die Regionspräsidentin oder der Regionspräsident - direkt gewählt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.



Entschieden wird über die Zusammensetzung der rund 2134 kommunalen Vertretungen, also über die Kreistage der 36 Landkreise, die Räte der acht kreisfreien Städte und die Regionsversammlung in der Region Hannover. Darüber hinaus werden die Räte von 905 kreisangehörigen Gemeinden sowie 128 Samtgemeinden neu bestimmt. Auch über die Zusammensetzung von mehr als 1000 Bezirks- und Ortsräten sowie zwei Einwohnervertretungen wird entschieden.



Quelle: dpa

_ _ Wie schnitten die Parteien bei der letzten Wahl ab? Seit Jahrzehnten ist die CDU die stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen - und will es auch bleiben. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holten die Christdemokraten in den Landkreisen und kreisfreien Städten insgesamt 34,4 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,8), der FDP (4,8) und der Linken (3,3).

- - Südstadt: Versuch der Wählerbeinflussung? Am Eingang der Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt hat jemand einen ausgedruckten Zeitungsartikel über SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz angebracht. Wahlbeisitzerin Doris Klingenhagen hat den Zettel entdeckt und entfernt. „Im direkten Umkreis um Wahllokale ist keine Wahlwerbung erlaubt, weil das die freie und geheime Wahl beeinflussen könnte“, sagt sie. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer seien angewiesen worden, auf solche Versuche zu achten.

_ _ Nicht ohne Grund wird 2021 als Superwahljahr bezeichnet. Heute finden in ganz Niedersachsen die Kommunalwahlen statt - und nur zwei Wochen später sind Bundestagswahlen. Doch was wird am heutigen Sonntag in der Region eigentlich gewählt? Die NP gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

_ _ Herzlich Willkommen im NP-Liveticker zur Kommunalwahl in der Region Hannover und in Niedersachen. Hier können Sie alle Ereignisse des Tages verfolgen - und am frühen Abend auch die Auszählung der Stimmen live erleben.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von NP