Hannover

„Wir kommen an unsere Grenzen.“ Wahlleiter Carsten Köller ahnt nach Blick auf die Listen, dass alle Helfer und Helferinnen am 12. September ein hartes Stück Arbeit vor sich haben. Zur Kommunalwahl in Hannover wird es 34 Stimmzettel geben, davon 14 für den Rat, 13 für die Bezirksräte, sechs für die Regionsversammlung und einen für den Regionspräsidenten.

In den Rat und die Bezirksräte zieht es 1700 Männer und Frauen. Sie treten an in 15 Parteien und Wählergemeinschaften. Für die Bezirksräte Ricklingen und Nord gibt es drei Einzelvorschläge. Auf einer der Listen steht sogar der Name eines Toten. „Das Ableben ist zu spät offiziell bestätigt worden“, sagt Köller. Aber ungewöhnlich sei das nicht: „2016 hatten wir zwei Fälle.“

Lange Stimmzettel

Die Stimmzettel sind in bestimmten Fällen wahrscheinlich einen halben Meter lang. Je nach Größe des Stadtbezirksrates kann jede Partei oder Gruppierung bis zu 26 Namen nennen – und alle werden erfasst. In den Wahlbereichen für den Rat ist nach jeweils acht Vorschlägen für jede Partei oder jedes Bündnis Schluss. Was zur Folge hatte, dass bei der CDU in Mitte gleich zwei Frauen und ein Mann von der Liste gestrichen wurden.

Mängel aber hielten sich in Grenzen. Das Team um Köller beanstandete nur in wenigen Fällen, dass Unterschriften fehlten oder der Kandidat für einen Stadtbezirksrat längst nicht mehr dort wohnte. Ein paar Mal wurden Berufsbezeichnungen geändert, in einem Fall die Geschlechtsangabe.

Auch Klimabündnis kandidiert

Außer SPD, CDU, Grünen, AfD, Linken, Hannoveranern , Piraten und der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (bekannt durch Juli Klippert) bewerben sich Freie Wähler, die den Querdenkern nahestehende Basis, Volt (die angeblich die erste paneuropäische Partei) und das Klimabündnis Hannover. Außerdem die Wählergemeinschaft Aktive für ein soziales Hannover.

Wegen der Fülle an Vorschläge, die überprüft werden mussten, hat die Stadt noch keine Statistik erstellt. Der älteste Bewerber dürfte 1941 geboren sein, die Jüngsten sind gerade 18 Jahre alt geworden. Auch die genaue Zahl von Frauen und Männern oder Personen mit binärem Geschlecht fehlt.

Unterstützung nur einmal ein Problem

An fehlender Unterstützung hat es nur den Freien Wählern im Stadtbezirk Linden-Limmer gemangelt. Sie bekamen nicht genug Unterschriften zusammen – gestrichen von der Liste.

Wahlberechtigt sind am 12. September voraussichtlich knapp 400.000 Personen. Vor fünf Jahren waren es rund 407.000. Etwa 21.000 nehmen zum ersten Mal an einer Ratswahl teil und 7.500 überhaupt zum ersten Mal an einer Wahl. Fast 27.500 EU-Bürger können ihre Stimmen abgeben. Anders als bei Bundestags- und Landtagswahlen in Niedersachsen sind bei den Kommunalwahlen bereits 16-Jährige wahlberechtigt.

Laut Köller ist es das erste Mal seit 1976, dass Kommunalwahl und Bundestagswahl auf einen Monat fallen (am 12. und am 26. September). „Das ist gar nicht vergleichbar“, findet er. „Denn damals gab es nur eine Stimme für den Rat und nicht drei.“ Und das erste Mal, dass die Stadt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie Abstimmungen in dieser Größenordnung erlebt. Die Zahl der Briefwähler wird vermutlich enorm steigen. „Bei den Wahlhelfern und -helferinnen gibt es in einzelnen Stadtbezirken noch Lücken“, sagt er.

Von Vera König