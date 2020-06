Hannover

Entstehen am Kronsberg weitere neue Wohnungen? Die SPD-Ratsfraktion möchte erreichen, dass das Gelände nördlich der Von-Escherte-Straße als zusätzliches Polster für den Bau von Wohnhäusern vorbereitet wird. „Es ist wichtig, dass die Stadt in Zukunft ausreichend Baulandreserven zur Verfügung hat“, sagt Fraktionschef Lars Kelich.

Er sieht Potenzial für 1500 bis 2000 zusätzliche Wohnungen auf dem etwa 25 Hektar großen Gelände, das damit ähnlich so groß wie die Wasserstadt in Limmer sein wird. Wie viele Wohnungen es letztlich sein werden, sei abhängig von der Bebauung. „Wir wollen das Gebiet ja auch nicht komplett mit Häusern zukleistern“, sagt Kelich. Am Kronsberg-Nord entsteht auch das klimaneutrale Ecovillage-Quartier. Für das alternative Bauprojekt, in der es auch mobile Tiny-Houses geben soll, sind allerdings eigene Flächen vorgesehen.

Anzeige

Kaum noch Reserven in Hannover

Weil die Siedlungsgebiete Kronsberg-Süd und Schwarze Heide in Stöcken entwickelt seien, verfüge die Stadt kaum noch über größere Baulandlandreserven, so Kelich. Das mit 78 Hektar größte Gebiet sei das Gelände der früheren Erdölraffinerie Deurag-Nerag. Dies stände wohl erst Ende des Jahrzehnts zur Verfügung, weil es durch Kampfmittel und Altlasten verseucht ist. Hier könnten ebenfalls tausende Wohnungen entstehen.

Weitere NP+ Artikel

Auf der grün markierten Fläche entsteht das Ökodorf. Die Fläche rechts davon strebt die SPD als zusätzliches Bauland an. Quelle: Malte Ebers

„Weil es aber fünf bis zehn Jahre dauern kann, ehe Wohnungen gebaut werden können, ist es wichtig, dass frühzeitig Verfahren eingeleitet werden“, sagt Kelich. Im „Wohnkonzept 2025“, das die Stadt 2013 vorgestellt hat, ist die Fläche Kronsberg-Nord als künftiges Baugebiet bereits vage erwähnt – nun soll es konkreter werden.

Die Sozialdemokraten fordern die Stadt deshalb auf, für die Fläche Kronsberg-Nord einen städtebaulichen Wettbewerb und eine Bürgerbeteiligung in die Wege zu leiten.

Von Sascha Priesemann