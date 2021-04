Hannover

Wird Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette kaufmännische Geschäftsführerin des Flughafens Hannover? Noch ist das nicht viel mehr als ein Gerücht – doch die Personalie löst heftige Diskussionen aus. Das fängt an bei der Frage, warum sich der in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Airport überhaupt eine Doppelspitze leistet, und geht bis zur Vermutung, die Grünen versuchten, ein Parteimitglied zu versorgen. Die NP liefert Antworten.

Warum soll der Flughafen Hannover von einer Doppelspitze geführt werden?

Die Diskussion darüber hat zwischen den Anteilseignern (auf Stadt und Land entfallen je 35 Prozent, auf den privaten Investor Icon 30 Prozent) schon vor Monaten begonnen. Bevor Raoul Hille vor 18 Jahren zum alleinigen Geschäftsführer des Airports bestellt wurde, hatte es auch dort zwei Männer an der Spitze gegeben. Alle deutschen Verkehrsflughäfen in der Größenordnung von Hannover haben zwei Geschäftsführer, München sogar drei und Frankfurt fünf Vorstände. Ein ganz wesentlichen Argument für eine Doppelspitze ist das Vier-Augen-Prinzip. Compliance, die Einhaltung von Recht und Gesetz in einem Unternehmen, soll durch diese Struktur besser garantiert werden.

Ist die Doppelspitze schon beschlossene Sache?

Alle drei Flughafen-Gesellschafter würden die Aufteilung in einen technisch operativen und einen kaufmännischen Bereich befürworten. Der Personalausschuss des Airports erarbeitet Vorschläge. Ziel ist eine Entscheidung im Sommer – und wahrscheinlich die Besetzung der Stelle zum Jahreswechsel.

Wird die Geschäftsführerstelle ausgeschrieben?

Führungs- und Schlüsselpositionen in großen Unternehmen werden meistens durch Einschaltung eines sogenannten Headhunters besetzt. Der Personalberater findet Kandidaten und Kandidatinnen, die sowohl interessiert als auch qualifiziert sind.

Ist Sabine Tegtmeyer-Dette qualifiziert für den Posten?

Vor ihrer Wahl zur Ersten Stadträtin, Wirtschafts-und Umweltdezernentin war die Verwaltungs-Betriebswirtin Prokuristin der Üstra, zuständig also für die kaufmännische Expertise eines Verkehrsunternehmens.

Will die Stadt oder wollen die Grünen der Dezernentin den Abschied aus dem Amt mit einem gut bezahlten Job versüßen?

Die Entscheidung über die Bestellung eines Geschäftsführers trifft allein der Aufsichtsrat des Flughafens. Die Grünen sind in dem Gremium gar nicht vertreten. An Diskussionen um die Doppelspitze hat sich Sabine Tegtmeyer-Dette als Vertreterin der Stadt nicht beteiligt. Im Übrigen könnte sie sich ebenso gut in den Ruhestand verabschieden. Bei ihrem Alter (60 Jahre) steht ihr ein Ruhestandsgehalt (mit Abstrichen wegen vorzeitigen Antritts) zu.

Der Posten soll angeblich mit 250.000 Euro dotiert sein. Stimmt das?

Zu erwarten ist, dass ein zweiter Geschäftsführer nicht dasselbe Gehalt beziehen wird wie ein alleiniger. Die Summe dürfte also erheblich niedriger sein. Im Übrigen erwartet beispielsweise die SPD-Ratsfraktion, dass dieses Geld intern erwirtschaftet wird. Fraktionschef Lars Kelich: „Die zweite Führungsebene müsste dann schlanker werden.“ Daran wird nach NP-Informationen schon gearbeitet. Bislang gab es den Geschäftsführer Hille und acht Bereichsleiter, künftig sollen es zwei Geschäftsführer und sechs Bereichsleiter sein.

Teile der CDU, vor allem ihr Ratsmitglied Felix Semper, befürchten, mit einer Grünen an der Flughafenspitze würde es am Airport weniger Starts und Landungen, keinen Nachtflugverkehr und als Folge weniger Arbeitsplätze geben. Ist das zu befürchten?

Der Airport selbst fühlt sich dem Klimaschutz verpflichtet. Es ist nicht Aufgabe eines kaufmännischen Geschäftsführers, über Nachtflugverbote oder Verkehrsaufkommen zu entscheiden. Die wichtigsten Bedingungen gibt das Wirtschaftsministerium durch ein Regelwerk vor.

Von Vera König