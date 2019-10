Kommt die IAA ab 2021 nach Hannover?

HANNOVER

Seit den 50er Jahren findet die Automobilausstellung IAA in Frankfurt statt. Doch der Vertrag mit dem Standort läuft zum Ende des Jahres 2019 aus – und da die IAA in diesem Jahr alles andere als ein durchschlagender Erfolg war, soll ein neues Konzept her. Auch ein neuer Standort ist denkbar, teilte der Branchenverband VDA mit. „ Frankfurt ist weiterhin im Rennen, doch wir prüfen auch andere attraktive Optionen und sind mit mehreren Städten im Gespräch“, sagte VDA-Geschäftsführer Martin Koers.

Eine dieser Städte könnte Hannover sein. Denn an der Leine findet alle zwei Jahre bereits die IAA Nutzfahrzeuge statt, auch im kommenden Jahr wird die Branche wieder in Hannover leichte und schwere Nutzfahrzeuge präsentieren. Eine Sprecherin der Deutschen Messe AG mit Sitz in Hannover bestätigte gestern gegenüber der Neuen Presse: „Wir sind in Gesprächen mit dem VDA.“

Eine Entscheidung soll Anfang 2020 fallen

Allerdings ist nicht mit einer kurzfristigen Entscheidung für einen neuen (oder den alten) Standort zu rechnen. Diese Frage solle geklärt werden, wenn das neue Konzept für die Messe beschlossen sei. Das werde voraussichtlich Anfang 2020 der Fall sein, hieß es. Die Entscheidung hänge auch davon ab, inwieweit der künftige Ansatz – die neue Mobilität in die Stadt zum Bürger zu tragen – von der jeweiligen Stadt unterstützt werde.

Zwar läuft Ende 2020 auch der Vertrag zur IAA Nutzfahrzeuge in Hannover aus. Wie die Messesprecherin erklärte, führe man aktuell aber schon „Gespräche über die Veranstaltungen der Folgejahre“.

Von Inken Hägermann