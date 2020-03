Dumm gelaufen: Ein Mann (43) ist nach einem Bier-Diebstahl auf einer Tankstelle in Hannover zwei Polizisten direkt in die Arme gelaufen. Die Beamten waren mit ihrem Streifenwagen zufällig zum Tanken auf das Gelände in Oberricklingen gefahren, als der Langfinger gerade den Shop der Station verließ.