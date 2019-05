Hannover

Es sind die spannendsten Wochen für die Viertklässler – und für deren Eltern. Sie hoffen, dass es klappt. Dass das Kind auf die gewünschte weiterführende Schule darf, im Idealfall zusammen mit den Freunden. Nur: Das kann nicht bei allen klappen, zu beliebt sind manche Schulen. Zurück bleiben frustrierte Eltern.

Die sich dann zu Recht fragen: Warum wir? Und seit Jahren immer dieselbe lapidare Antwort bekommen: Zu viele Anmeldungen, also wurde gelost. Das muss man so hinnehmen. Nur verraten die Schulen nie, wie das ganze Prozedere abläuft. Kommen alle Anmeldungen in einen großen Lostopf? Wohl nicht. Die Schule wird sich schon Kinder aussuchen – es wird ja kein Zufall sein, wenn ein ganzer Block von Viertklässlern von einer Grundschule ins gewünschte Gymnasium kommt. Aber Transparenz gibt es da kein bisschen.

Dafür immer wieder Härtefälle, wie nun der Fall des Mädchens aus Stöcken. Rechtlich ist das völlig in Ordnung, und die Drohung des Vaters, das Mädchen nicht mehr zur Schule zu schicken, ist überzogen. Sein Ärger ist völlig berechtigt: Die Nähe zu einer IGS sollte ein wichtiges Kriterium sein bei der Vergabe. Aber welche Kriterien gelten? Darüber wird lieber geschwiegen – das aber darf nicht sein. Da müssen die Schulen offener werden.

Von Christian Lomoth