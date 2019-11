OB-Stichwahl: Die Stadt muss sich entscheiden

Hannover

So viel ist sicher: Die in Parteiämtern immer beliebtere Doppelspitze wird es im Rathaus nicht geben. Hannover muss sich am Sonntag schon entscheiden zwischen dem grünen Kandidaten und dem Mann aus der Wirtschaft. Nur Mut: Der dringend benötigte Schritt nach vorn wird der Stadt wohl mit beiden Kandidaten gelingen.

Belit Onay und Eckhard Scholz, der von der CDU unterstützte Ex-Manager von VWN, zwei Kandidaten aus der Mitte. Wie auch der Wahlkampf einer mit Maß war, in dem es wenige Attacken – und wenn man ehrlich ist – auch keine ganz großen Gegensätze zwischen den Favoriten gab. Am deutlichsten noch in der Verkehrspolitik, aber eine autofreie Innenstadt bleibt wohl auch unter Onay vorerst Utopie.

Der Wahlkampf mag zuweilen etwas langweilig gewesen sein, aber Drama hatte das Rathaus in der jüngeren Vergangenheit nun wahrlich genug. Deshalb wird es nun wohl auch weniger um eine inhaltliche Wende gehen – da sollte die Stadt auch die Kommunalwahlen im Herbst 2021 abwarten, wenn sich im Rat der Stadt die Mehrheiten neu formieren. Aber der Verwaltung Würde und Aufbruchstimmung zu verleihen, das wird beiden schnell gelingen, zumal Interimschefin Sabine Tegtmeyer-Dette gezeigt hat, wie es gehen kann.

Schon jetzt ist die Wahl mit dem Scheitern der Langzeit-Hausherren von der SPD historisch. Und ob das Rathaus nun künftig grün regiert wird oder von einem formal unabhängigen Kandidaten: Beides sind Signale, die ein neues, spannendes Licht auf Hannover werfen. Und das sollte sich doch kein Wähler entgehen lassen.

