Kommentar zum Energiemarkt: Panik ist kein guter Ratgeber

Hannover

Not kennt kein Gebot, diese Weisheit aus dem Volksmund musste schon für so manche fragwürdige Entscheidung als abschließendes und unwiderlegbares Argument herhalten. Dabei zieht dieses Argument keineswegs immer, was beispielsweise die Folgen der Eruptionen im Energiemarkt eindrücklich illustrieren. Gasförderung an der Grenze zum Naturpark Niedersächsisches Wattenmeer? Vorher vom Land abgelehnt, jetzt wieder diskutabel. Bohrungen nach Öl im schleswig-holsteinischen Wattenmeer? Denkbar, auf jeden Fall. Eine Ausweitung der Kohlekraft? Unumgänglich, findet Niedersachsens SPD-Umweltminister Lies.

Selbstredend ist die Not groß, wenn auch kein Vergleich mit der Katastrophe in der Ukraine. Die realen Preisexplosionen auf dem Energiesektor und die – bislang noch nicht realisierten – Abnabelung von russischen Lieferungen haben zu einer panisch anmutenden Suche nach Alternativen geführt. Die Ausbeutung fossiler Energieträger gilt nicht etwa mehr als Relikt aus unseliger Vergangenheit, sondern als Gebot der Stunde, das aber weit in die Zukunft wirken könnte.

Der Klimawandel wird übrigens auch vielfältige Nöte verursachen. Die Debatten darüber aber werden, so scheint es, derzeit von großen Teilen der Politik nur noch als Luxusprobleme wahrgenommen.