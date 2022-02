Hannover

Manchmal klingen die Nachrichten aus dem Volkswagen-Konzern so kurios, dass man an den 1. April glauben mag. Da bekommen also tatsächlich Betriebsratsmitglieder einen Ausgleich für „hypothetische Mehrarbeit“, also für Überstunden, die sie vielleicht geleistet hätten, wenn sie nicht als Betriebsräte freigestellt wären. Geht’s noch?

Mitbestimmung bei VW – immer für eine Kuriosität gut

Ja, es geht noch. Denn die Regelung hat Sinn und entspricht der ganz normalen Gesetzeslage. Weil Betriebsratsmitglieder nicht dadurch schlechter gestellt werden dürfen, dass sie von ihren Kolleginnen und Kollegen gewählt wurden, steht ihnen außer ihrem Grundgehalt natürlich auch anteilig das zu, was die anderen Beschäftigten etwa an Sonntagszuschlägen oder Überstundenausgleich erwarten dürfen.

Rückwirkend ändern gilt nicht

Der Grund, warum solche scheinbaren Possen vor allem bei VW immer wieder hochkochen und vor Gerichten landen, ist eben die besondere Bedeutung, die die Mitbestimmung in dem Unternehmen hat. Dass allein bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Hannover mehr als dreimal so viele Betriebsratsmitglieder freigestellt sind wie gesetzlich vorgeschrieben zeigt, wie stark die Hausmacht der Gewerkschaften in dem einstigen Staatskonzern ist.

Das Problem bei VW ist also nicht so sehr die Nutzung der bestehenden Regelung. Das Problem ist die enorm hohe Zahl derer, die davon profitiert. So aber konnte der Versuch der Konzernspitze, die Regelung der „hypothetischen Mehrarbeit“ zumindest ein bisschen einzudämmen, so keinen Erfolg haben.

Arbeitnehmer müssen sich darauf verlassen können, dass Regelungen nicht rückwirkend geändert werden. Auch wenn es, wie in diesem Fall, freigestellte Arbeitnehmer sind.

Von Conrad von Meding