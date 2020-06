Ein Sommerurlaub am Mittelmeer rückt in greifbare Nähe. Dabei soll Sicherheit das oberste Gebot sein. Damit das funktioniert, müssen alle mitmachen: Nicht nur Airlines, Veranstalter und Hotels tragen große Verantwortung, sondern auch die Reisenden, meint NP-Redakteurin Inken Hägermann in ihrem Kommentar.